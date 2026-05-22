Biedronka rozpieszcza zmotoryzowanych. Od 14,99 zł a wybór ogromny
Nowa gazetka promocyjna Biedronki to prawdziwy rarytas dla zmotoryzowanych. Sklep wrzucił mnóstwo promocji, w tym na akcesoria za jedyne 19,99 zł. Wybór jest ogromny.
Zbliżają się wakacje. Dla wielu Polaków oznacza to wyjazdy na urlop. Chociaż coraz częściej wybieramy cele zagraniczne, to wciąż spora część z nas lubi odpoczywać w Polsce. To oznacza jazdę samochodem. Warto wcześniej się do tego przygotować, np. kupując odpowiednie akcesoria.
Biedronka z promocją dla zmotoryzowanych
W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronka wrzuciła promocję na samochodowego uchwyty do smartfonów. To niezbędny gadżet dla każdego, kto wybiera się w dłuższą podróż, a nie ma wbudowanej nawigacji w samochodzie. Do wyboru jest kilka różnych modeli, w cenach zaczynających się od 14,99 zł.
W sumie do wyboru jest aż 9 różnych uchwytów. Za 14,99 zł możemy kupić:
- 4 różne modele na szybę z mechanicznym oporem ruchu
- 2 modele do kratki wentylacyjnej z mechanicznym oporem ruchu
- model magnetyczny do kratki wentylacyjnej z naklejką
Poza tym w ofercie pojawią się też dwa droższe modele. Za 19,99 zł dostępny będzie uchwyt magnetyczny z regulacją 360 stopni i dwiema naklejkami magnetycznymi w zestawie. Z kolei za 29,99 dostępny będzie również wariant z regulacją 360 stopni i uchwytem magnetycznym oraz mocowaniem do kokpitu lub szyby.
Promocja na uchwyty rusza 28 maja i potrwa do 10 czerwca. Akcesoria będą dostępne w wybranych sklepach sieci Biedronka.