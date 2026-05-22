Biedronka rozpieszcza zmotoryzowanych. Od 14,99 zł a wybór ogromny

Zbliżają się wakacje. Dla wielu Polaków oznacza to wyjazdy na urlop. Chociaż coraz częściej wybieramy cele zagraniczne, to wciąż spora część z nas lubi odpoczywać w Polsce. To oznacza jazdę samochodem. Warto wcześniej się do tego przygotować, np. kupując odpowiednie akcesoria.

Biedronka z promocją dla zmotoryzowanych

W najnowszej gazetce promocyjnej Biedronka wrzuciła promocję na samochodowego uchwyty do smartfonów. To niezbędny gadżet dla każdego, kto wybiera się w dłuższą podróż, a nie ma wbudowanej nawigacji w samochodzie. Do wyboru jest kilka różnych modeli, w cenach zaczynających się od 14,99 zł.

W sumie do wyboru jest aż 9 różnych uchwytów. Za 14,99 zł możemy kupić:

4 różne modele na szybę z mechanicznym oporem ruchu

2 modele do kratki wentylacyjnej z mechanicznym oporem ruchu

model magnetyczny do kratki wentylacyjnej z naklejką

Poza tym w ofercie pojawią się też dwa droższe modele. Za 19,99 zł dostępny będzie uchwyt magnetyczny z regulacją 360 stopni i dwiema naklejkami magnetycznymi w zestawie. Z kolei za 29,99 dostępny będzie również wariant z regulacją 360 stopni i uchwytem magnetycznym oraz mocowaniem do kokpitu lub szyby.