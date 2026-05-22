3. sezon genialnego sci-fi Apple TV będzie nieco inny. Zgłębi teorie spiskowe

Trzeci sezon "Silos" z premierą 3 lipca 2026 na Apple TV

"Silos" z Rebeccą Ferguson w roli głównej to symbol udanej produkcji science fiction, której obejrzenie z pewnością nie będzie stratą czasu. I to praktycznie dla nikogo. Każdy widz, nawet ten najbardziej wybredny, może tam znaleźć coś dla siebie. I chociaż drugi sezon napotkał trochę problemów i zdaniem niektórych był nieco słabszy od pierwszego, to sezon trzeci i tak pozostaje najbardziej wyczekiwanym serialem na Apple TV.

Biorąc pod uwagę samą narrację, to "Silos" skupiał się do tej pory na wątkach fabularnych z pierwszej książki "Wool" (to część trylogii autorstwa Hugh Howeya). Ale w związku z faktem, że "Silos" ma mieć aż cztery sezony, to serial teraz skupi się na pozostałych dwóch częściach "Shift" i "Dust". Przypomnijmy, że drugi sezon "Silo" już zapowiedział, że zgłębi genezę tytułowych struktur.

"Silos" będzie miał charakter thrillera o teoriach spiskowych

Taka eksploracja nowego gatunku opowieści science fiction może sprawić, że sezon 3 stanie się jeszcze bardziej wciągający niż poprzednie. Niedawno opublikowany zwiastun trzeciej części także potwierdził, że nowa odsłona będzie nawiązywała do przeszłości, aby wszystko widzowi lepiej wyjaśnić. Dostaniemy odpowiedzi na kluczowe kwestie - jaki był powód budowy centralnych silosów oraz całą prawdę, jaka ukrywa się za apokalipsą.