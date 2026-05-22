3. sezon genialnego sci-fi Apple TV będzie nieco inny. Zgłębi teorie spiskowe
Trzeci sezon słynnego serialu "Silos" zadebiutuje na Apple TV już 3 lipca 2026 roku i jak sugerują szczegóły fabuły, zgłębi zupełnie nowy gatunek, kontynuując jednocześnie wątki z drugiego sezonu. Jedno jest pewne - to premiera, na którą czeka wiele osób.
"Silos" z Rebeccą Ferguson w roli głównej to symbol udanej produkcji science fiction, której obejrzenie z pewnością nie będzie stratą czasu. I to praktycznie dla nikogo. Każdy widz, nawet ten najbardziej wybredny, może tam znaleźć coś dla siebie. I chociaż drugi sezon napotkał trochę problemów i zdaniem niektórych był nieco słabszy od pierwszego, to sezon trzeci i tak pozostaje najbardziej wyczekiwanym serialem na Apple TV.
Biorąc pod uwagę samą narrację, to "Silos" skupiał się do tej pory na wątkach fabularnych z pierwszej książki "Wool" (to część trylogii autorstwa Hugh Howeya). Ale w związku z faktem, że "Silos" ma mieć aż cztery sezony, to serial teraz skupi się na pozostałych dwóch częściach "Shift" i "Dust". Przypomnijmy, że drugi sezon "Silo" już zapowiedział, że zgłębi genezę tytułowych struktur.
"Silos" będzie miał charakter thrillera o teoriach spiskowych
Taka eksploracja nowego gatunku opowieści science fiction może sprawić, że sezon 3 stanie się jeszcze bardziej wciągający niż poprzednie. Niedawno opublikowany zwiastun trzeciej części także potwierdził, że nowa odsłona będzie nawiązywała do przeszłości, aby wszystko widzowi lepiej wyjaśnić. Dostaniemy odpowiedzi na kluczowe kwestie - jaki był powód budowy centralnych silosów oraz całą prawdę, jaka ukrywa się za apokalipsą.
Główna bohaterka zostanie ona poddana przymusowemu "oczyszczeniu" pamięci. Równolegle widzowie zobaczą także historię z przeszłości, czyli z czasów sprzed katastrofy - reporterka Helen i kongresmen Daniel odkryją spisek, który uruchomi serię nieodwracalnych wydarzeń.