Ta kultowa trylogia sci-fi jest wręcz genialna. Znamy datę premiery

3 sezon "Silos" na Apple TV - data premiery

Silos to kultowy serial Apple TV, który trzyma w napięciu nie tylko ze względu na fabułę, ale także i na sezony. Szczególnie dużo tajemnic wiązało się z wyczekiwanym sezonem trzecim. Grająca główną rolę, Rebecca Ferguson zlitowała się nad fanami i niedawno zasugerowała im, że premiera będzie miała miejsce latem 2026. To zrozumiałe, że aktorka nie mogła zdradzić dokładnej daty premiery. Ale Apple TV zdecydował właśnie, że koniec z tajemnicami. Platforma wypuściła do sieci nowy zwiastun oraz ujawniła datę premiery. W końcu - mamy to!

Silos 3. Zapamiętaj datę 3 lipca 2026

Nowa odsłona jednego z najgłośniejszych seriali z kategorii science fiction, czyli "Silos 3" będzie miała premierę 3 lipca 2026. Cały sezon będzie składał się z 10 odcinków. Po premierze pierwszego epizodu, kolejne będą trafiały na platformę co piątek, aż do 4 września 2026 roku.

"Silos" po raz trzeci, czyli jak to się wszystko zaczęło

Przypomnijmy, że trzeci sezon serialu jest adaptacją fragmentów drugiej i trzeciej książki z serii Hugh Howeya, "Zmiana" i "Pył" ("Shift, Dust"). Przy czym, "Zmiana" koncentruje się głównie na nowych postaciach, znanych widzom z finałowego odcinka drugiego sezonu. Pokazana w serialu historia zatem połączy wydarzenia z "teraźniejszości" podziemnego świata z wątkiem pokazującym, co tak naprawdę doprowadziło do jego powstania.

Rebecca Ferguson wcieli się ponownie w postać Juliette Nichols. A z oficjalnego opisu wynika, że zostanie ona poddana przymusowemu "oczyszczeniu" pamięci. Równolegle widzowie zobaczą także historię z przeszłości, czyli z czasów sprzed katastrofy - reporterka Helen i kongresmen Daniel odkryją spisek, który uruchomi serię nieodwracalnych wydarzeń.