Ta kultowa trylogia sci-fi jest wręcz genialna. Znamy datę premiery

Nic nie wbudza tak gigantycznych emocji, jak adaptacja kultowej trylogii sci-fi - "Silos". Wielu widzów określa ją mianem genialnej i bezkonkurencyjnej. Apple TV właśnie ujawniło datę premiery trzeciej odsłony oraz podzieliło się z fanami całkiem świeżutkim zwiastunem. Oto, koniec domysłów - 3 sezon "Silos" nadchodzi wielkimi krokami. Padła konkretna data premiery.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:58
Ta kultowa trylogia sci-fi jest wręcz genialna. Znamy datę premiery

3 sezon "Silos" na Apple TV - data premiery

Silos to kultowy serial Apple TV, który trzyma w napięciu nie tylko ze względu na fabułę, ale także i na sezony. Szczególnie dużo tajemnic wiązało się z wyczekiwanym sezonem trzecim. Grająca główną rolę, Rebecca Ferguson zlitowała się nad fanami i niedawno zasugerowała im, że premiera będzie miała miejsce latem 2026. To zrozumiałe, że aktorka nie mogła zdradzić dokładnej daty premiery. Ale Apple TV zdecydował właśnie, że koniec z tajemnicami. Platforma wypuściła do sieci nowy zwiastun oraz ujawniła datę premiery. W końcu - mamy to!

Silos 3. Zapamiętaj datę 3 lipca 2026

Nowa odsłona jednego z najgłośniejszych seriali z kategorii science fiction, czyli "Silos 3" będzie miała premierę 3 lipca 2026. Cały sezon będzie składał się z 10 odcinków. Po premierze pierwszego epizodu, kolejne będą trafiały na platformę co piątek, aż do 4 września 2026 roku. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 70GL4760E 70" LED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SHARP 70GL4760E 70" LED 4K Google TV Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
-230.99 zł
2529.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2299 zł
Telewizor SAMSUNG QE83S85F 83" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE83S85F 83" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
9999 zł - najniższa cena
Kup teraz 9999 zł
Telewizor SAMSUNG QE50Q7F2A 50" QLED 4K Tizen HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE50Q7F2A 50" QLED 4K Tizen HDMI 2.1
0 zł
1999 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999 zł
Advertisement

"Silos" po raz trzeci, czyli jak to się wszystko zaczęło

Przypomnijmy, że trzeci sezon serialu jest adaptacją fragmentów drugiej i trzeciej książki z serii Hugh Howeya, "Zmiana" i "Pył" ("Shift, Dust"). Przy czym, "Zmiana" koncentruje się głównie na nowych postaciach, znanych widzom z finałowego odcinka drugiego sezonu. Pokazana w serialu historia zatem połączy wydarzenia z "teraźniejszości" podziemnego świata z wątkiem pokazującym, co tak naprawdę doprowadziło do jego powstania. 

Rebecca Ferguson wcieli się ponownie w postać Juliette Nichols. A z oficjalnego opisu wynika, że zostanie ona poddana przymusowemu "oczyszczeniu" pamięci. Równolegle widzowie zobaczą także historię z przeszłości, czyli z czasów sprzed katastrofy - reporterka Helen i kongresmen Daniel odkryją spisek, który uruchomi serię nieodwracalnych wydarzeń.

3. sezon "Silos" zadebiutuje pierwszym odcinkiem na Apple TV - 3 lipca 2026. 

Ekspres na kapsułki Nespresso
Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+, Deadline