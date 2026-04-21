PlayStation będzie wymagać weryfikacji wieku. Co z Polską?
PlayStation wprowadza obowiązkową weryfikację wieku, jeśli gracze chcą korzystać z komunikacji na konsoli.
2026 zapowiada się na rok, w którym coraz więcej serwisów, usług i aplikacji zacznie wprowadzać weryfikację wieku. Ta wkrótce pojawi się na Discordzie. Podobne plany ma też Roblox. Teraz do tej listy dołącza również PlayStation.
Weryfikacja wieku na PlayStation
Gracze w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii zaczęli otrzymywać komunikat o konieczności przeprowadzenia jeszcze w tym roku weryfikacji wieku. Jeśli tego nie zrobią, to stracą dostęp do funkcji komunikacji, w tym rozmów tekstowych na czacie oraz rozmów głosowych w trakcie gier.
Komunikat zawiera kod QR, który można zeskanować telefonem. Ten przenosi na stronę internetową, która ujawnia dostępne sposoby weryfikacji wieku. Gracze będą mieli do wyboru 3 metody:
- Skan twarzy - wystarczy robić zdjęcie, a system sam oszacuje wiek
- Wysłanie dokumentu - dowodu, paszportu, prawda jazdy lub innego, podobnego.
- Numer telefonu
Konieczność weryfikacji wieku została wprowadzona w związku z nowymi przepisami, które obowiązują w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Na ich mocy konieczne jest potwierdzenie swojego wieku, aby mieć dostęp do wybranych funkcji online. Nie wiadomo, czy PlayStation planuje podobne zmiany w innych krajach.