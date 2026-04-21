Gry

PlayStation będzie wymagać weryfikacji wieku. Co z Polską?

PlayStation wprowadza obowiązkową weryfikację wieku, jeśli gracze chcą korzystać z komunikacji na konsoli.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PlayStation będzie wymagać weryfikacji wieku. Co z Polską?

2026 zapowiada się na rok, w którym coraz więcej serwisów, usług i aplikacji zacznie wprowadzać weryfikację wieku. Ta wkrótce pojawi się na Discordzie. Podobne plany ma też Roblox. Teraz do tej listy dołącza również PlayStation.

Dalsza część tekstu pod wideo

Weryfikacja wieku na PlayStation

Gracze w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii zaczęli otrzymywać komunikat o konieczności przeprowadzenia jeszcze w tym roku weryfikacji wieku. Jeśli tego nie zrobią, to stracą dostęp do funkcji komunikacji, w tym rozmów tekstowych na czacie oraz rozmów głosowych w trakcie gier.

Komunikat zawiera kod QR, który można zeskanować telefonem. Ten przenosi na stronę internetową, która ujawnia dostępne sposoby weryfikacji wieku. Gracze będą mieli do wyboru 3 metody:

  • Skan twarzy - wystarczy robić zdjęcie, a system sam oszacuje wiek
  • Wysłanie dokumentu - dowodu, paszportu, prawda jazdy lub innego, podobnego.
  • Numer telefonu

Konieczność weryfikacji wieku została wprowadzona w związku z nowymi przepisami, które obowiązują w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Na ich mocy konieczne jest potwierdzenie swojego wieku, aby mieć dostęp do wybranych funkcji online. Nie wiadomo, czy PlayStation planuje podobne zmiany w innych krajach.

Image
telepolis
PlayStation Sony PlayStation 5 PS5
Źródła zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Push Square