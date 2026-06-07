To nie Samsung, to nowy składany iPhone

Nazwa wciąż niepewna, ale jak to cacko wygląda!

Czy będzie to iPhone Fold, iPhone Ultra, czy sprzęt o zupełnie innej nazwie? Tego jeszcze nie wiemy z całą pewnością, jednak najnowsze przecieki dają nam najlepszy jak dotąd obraz tego, czego możemy się spodziewać. Znany branżowy informator Sonny Dickson podzielił się w sieci zdjęciami atrap (tzw. dummy units) nadchodzącego urządzenia, które zdradzają fascynujące szczegóły dotyczące jego designu i użyteczności.

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Z udostępnionych materiałów wynika, że wewnętrzny, elastyczny ekran będzie miał przekątną około 7,8 cala. Oznacza to, że po rozłożeniu użytkownicy otrzymają potężną przestrzeń roboczą, która jest bardzo zbliżona do wielkości iPada mini. Wewnętrzna kamera do rozmów wideo ma zostać umieszczona w lewym górnym rogu tego wyświetlacza.

Z kolei zewnętrzny ekran, z którego będziemy korzystać przy zamkniętym urządzeniu, ma mierzyć około 5,5 cala. Ciekawostką są proporcje złożonego telefonu – sprzęt ma być nieco krótszy i szerszy (bardziej przysadzisty) niż klasyczne, podłużne iPhone'y, przypominając swoim kształtem niewielki paszport.

W kwestii fotografii składany smartfon od Apple zaoferuje dwa zewnętrzne aparaty na tylnym panelu. Największym zaskoczeniem może okazać się jednak system zabezpieczeń biometrycznych. Wiele wskazuje na to, że inżynierowie z Cupertino w tym konkretnym modelu zrezygnują z technologii Face ID. Zamiast tego do łask powróci Touch ID, które zostanie zintegrowane bezpośrednio z bocznym przyciskiem zasilania, służąc do błyskawicznego odblokowywania urządzenia oraz autoryzacji płatności Apple Pay.

Dickson sugeruje również, że Apple może podjąć dość restrykcyjną decyzję dotyczącą dostępnej palety kolorystycznej. Wbrew wcześniejszym plotkom mówiącym o czarnym i białym wariancie, w dniu premiery składany iPhone może zadebiutować wyłącznie w kolorze białym. Choć brzmi to ograniczająco, idealnie pokrywa się to z historyczną polityką firmy przy wprowadzaniu zupełnie nowych kategorii produktów (pierwsze generacje iPhone'a i iPada oraz iPhone X również debiutowały w bardzo okrojonej gamie barw).

Tym, co ma jednak najbardziej wyróżniać iPhone'a Fold na tle silnej, w tym koreańskiej i chińskiej, konkurencji, będzie jakość wykonania. Przecieki nieustannie wspominają o innowacyjnym zawiasie, dzięki któremu zgięcie elastycznego ekranu ma być praktycznie niewidoczne dla oka.