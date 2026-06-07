Ostatnie WWDC Tima Cooka. Czego się spodziewać?

Nadchodzą systemy OS 27 i Apple Intelligence

Zgodnie z nową strategią nazewnictwa, zapożyczoną z branży motoryzacyjnej, Apple oznaczy swoje oprogramowanie rokiem modelowym na nadchodzący czas. Zobaczmy więc debiut systemów iOS 27, macOS 27 oraz watchOS 27. Choć gigant z Cupertino stawia w tym roku przede wszystkim na optymalizację wydajności i poprawki stabilności, nie zabraknie nowości spod znaku „Apple Intelligence”. Przecieki sugerują m.in. funkcje automatycznego tworzenia cyfrowych wejściówek oraz inteligentnego dzielenia rachunków na podstawie zdjęcia paragonu.

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Najbardziej wyczekiwanym punktem programu jest głęboka modernizacja Siri. Asystentka, która przez lata była źródłem frustracji użytkowników, przejdzie całkowitą metamorfozę dzięki wieloletniej współpracy Apple z Google. Siri zostanie wyposażona w możliwości bota konwersacyjnego opartego na modelu Gemini AI.

Presja na Apple była ogromna – przypomnijmy, że niedawno firma musiała wypłacić 250 milionów dolarów odszkodowania właścicielom iPhone'ów 15 i 16 za opóźnienia we wdrożeniu obiecanych funkcji AI. Nowa Siri zyska dedykowaną aplikację z ciemniejszym interfejsem oraz stałe, centralne miejsce w sekcji Dynamic Island na ekranach smartfonów.

Co z nowym sprzętem?

WWDC to święto oprogramowania, ale Apple może rzucić nieco światła na przyszłe projekty sprzętowe. Po chłodno przyjętym debiucie Apple Vision Pro, analitycy spodziewają się zapowiedzi inteligentnych okularów (smart glasses), które mają trafić na rynek w przyszłym roku.

Największą niespodzianką w kodzie nowych systemów mogą być jednak funkcje dzielenia ekranu w iPhone'ach. To silny argument za tym, że Apple przygotowuje grunt pod premierę swojego pierwszego składanego urządzenia, które może zadebiutować jeszcze w tym roku. Na nowe komputery Mac przyjdzie nam jednak poczekać do jesieni.

Gdzie oglądać WWDC 2027?