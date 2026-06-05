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Niespodzianka w Auchan. Sieć łączy siły z Minecraftem

Sieć Auchan Polska wystartowała z nową, ogólnokrajową akcją lojalnościową, w której partnerem zostali twórcy kultowej gry Minecraft. Dla jej fanów to nie lada gratka.

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Niespodzianka w Auchan. Sieć łączy siły z Minecraftem
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W trakcie kampanii, która potrwa do 2 września 2026 roku zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym, klienci mogą zdobyć przydatne akcesoria szkolne i wakacyjne spod znaku Minecrafta. Licencjonowane gadżety oraz pluszaki są dostępne ze zniżkami sięgającymi nawet 66 procent.

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Mechanizm zbierania punktów wymaga regularnych sprawunków w sklepach Auchan. Za każde wydane 50 złotych klient otrzymuje jeden znaczek. Aby odebrać rabat na wybrany produkt, należy zebrać cztery naklejki na specjalnej karcie kolekcjonerskiej, a samo wydawanie znaczków odbywa się w terminie od 28 maja do 2 września 2026 roku.

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W katalogu Minecraftowych nagród znalazły się między innymi świecące w ciemności maskotki przedstawiające postacie takie jak Steve, Alex, Creeper oraz Świnka, które z kartą pełną znaczków kosztują 19,99 złotych zamiast ceny regularnej wynoszącej 59,99 złotych. 

W tej samej cenie 19,99 złotych po okazaniu czterech znaczków dostępne są także artykuły codziennego użytku, w tym pokrowce na smartfony oraz kolekcjonerskie worki na plecy. Największym produktem w ofercie jest duża torba sportowa, którą objęto 56-procentową zniżką, przez co zamiast standardowych 299,99 złotych jej cena z naklejkami wynosi w kasie 129,99 złotych.

Poza tradycyjnymi znaczkami sieć przygotowała dodatkową atrakcję, czyli darmową naklejkę Sticker Fixeez wydawaną do każdych zakupów za minimum 50 złotych. Cała seria składa się z 24 wzorów, którymi można bez problemu ozdabiać odzież, obuwie czy urządzenia elektroniczne. Ta część promocji kończy się jednak wcześniej, ponieważ potrwa tylko do 22 lipca.

Zgodnie z jasnymi zasadami akcji wprowadzono ograniczenia i system nie naliczy punktów lojalnościowych za zakup wybranych towarów. Zbieranie znaczków nie jest możliwe po zakupie napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz preparatów początkowego żywienia dla niemowląt.

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telepolis
Minecraft Auchan
Źródła zdjęć: Girts Ragelis / Shutterstock
Źródła tekstu: wiadomoscihandlowe.pl