Koniec szpiegowania klientów. Ukarany m.in. T-Mobile

Można było łatwo namierzyć każdego — dane dostarczali operatorzy

Sprawa ma swoje źródło w skandalu, który wybuchł w kwietniu 2018 roku, gdy ujawniono, że pewien szeryf ze stanu Missisipi używał usługi o nazwie Securus do śledzenia telefonów bez odpowiedniego nakazu sądowego. Szeroko zakrojone śledztwo FCC wykazało wówczas, że najwięksi gracze na rynku masowo sprzedawali dostęp do danych o lokalizacji swoich klientów w czasie rzeczywistym tzw. brokerom danych.

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Ci z kolei swobodnie odsprzedawali te wrażliwe informacje kolejnym podmiotom zewnętrznym. Operatorzy mieli bezwzględny obowiązek chronić te informacje na mocy amerykańskiej Ustawy Telekomunikacyjnej z 1996 roku, jednak całkowicie zawiedli.

Kary dla AT&T, Sprint, T-Mobile i Verizon

W wyniku śledztwa FCC nałożyła na telekomy potężne kary finansowe. Pierwsze propozycje kar padły jeszcze w 2020 roku, zaś finał śledztwa datowany jest dopiero na 29 kwietnia 2024 roku, z następującymi kwotami:

AT&T ukarano grzywną w wysokości około 57 mln dolarów.

ukarano grzywną w wysokości około 57 mln dolarów. Verizon otrzymał karę 47 mln dolarów.

otrzymał karę 47 mln dolarów. T-Mobile i Sprint (firmy, które w międzyczasie połączyły się w jedną) obciążono łączną kwotą 92 mln dolarów.

Telekomy nie zamierzały jednak płacić i postanowiły walczyć. Argumentowały, że FCC naruszyła ich prawa wynikające z Siódmej Poprawki do Konstytucji USA, która gwarantuje prawo do procesu przed ławą przysięgłych.

Sąd Najwyższy odrzucił tę argumentację. Prezes Sądu, John Roberts, pisząc w imieniu większości wyjaśnił, że operatorzy wcale nie są pozbawieni swoich praw. Mogą po prostu odmówić zapłaty — wtedy Departament Sprawiedliwości zmuszony jest wytoczyć im proces w ciągu pięciu lat. Taki proces z definicji odbyłby się z udziałem ławy przysięgłych, więc o łamaniu Konstytucji nie ma mowy. Jedynym sędzią, który złożył w tej sprawie zdanie odrębne (votum separatum), był Clarence Thomas — stosunek głosów wyniósł tym samym 8 do 1.

Chociaż formalny wyrok dotyczył bezpośrednio apelacji złożonych przez AT&T i Verizon, jego logika prawna całkowicie zamyka drogę ucieczki również dla T-Mobile. Sprawa rzuca przy tym chłodne światło na to, jak boleśnie wolno działają systemy ochrony praw konsumenta.

Operatorzy sprzedali wrażliwe dane, zostali na tym przyłapani, przez lata skutecznie blokowali kary w sądach i dopiero teraz, po wyczerpaniu wszystkich ścieżek odwoławczych, będą musieli ponieść konsekwencje.