Duży bank z pilnym komunikatem. Lepiej się przygotować
Weekend bardzo często oznacza bankową przerwę techniczną. Nawet, jeśli mamy ten dłuższy, to nie oznacza, że banki nie pracują nad udoskonaleniem swoich usług. Klienci VeloBanku zostali właśnie poinformowani, że w najbliższych dniach nie skorzystają z wielu usług.
Komunikat VeloBanku - niedostępność 7 i 8 czerwca 2026
Bank nie będzie dostępny? Klienci już się przyzwyczaili, do wszelkiego rodzaju przerw, przeprowadzanych w nocy. To dobry ruch banku, bowiem nocne prace z reguły nie przeszkadzają jakoś bardzo większości użytkowników. Tym razem, klienci muszą przygotować się na niedogodności w nocy z 7 na 8 czerwca do 7:30. Jeśli ktoś znajduje się akurat w podróży, albo w pilnej potrzebie, może mieć to znaczenie.
Co nie zadziała w VeloBanku?
Bank ogłosił niedostępność bankowości internetowej oraz mobilnej. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie można zalogować się na stronę banku, ani skorzystać z aplikacji. Nie będzie także możliwości zlecania przelewów.
Z czego nadal będzie można korzystać mimo przerwy?
Klienci będą mogli bez problemu:
- Płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych.
- Płacić za pomocą BLIK-a w sklepach stacjonarnych i internecie.
- Wypłacać i wpłacać BLIK-iem gotówkę z bankomatów.
- Płacić kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em.
- Wypłacać i wpłacać gotówkę z bankomatu za pomocą karty.
Bank jednocześnie przypomina, że podczas przerwy będzie można skorzystać z infolinii, która jest czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.