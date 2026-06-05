Duży bank z pilnym komunikatem. Lepiej się przygotować

Komunikat VeloBanku - niedostępność 7 i 8 czerwca 2026

Bank nie będzie dostępny? Klienci już się przyzwyczaili, do wszelkiego rodzaju przerw, przeprowadzanych w nocy. To dobry ruch banku, bowiem nocne prace z reguły nie przeszkadzają jakoś bardzo większości użytkowników. Tym razem, klienci muszą przygotować się na niedogodności w nocy z 7 na 8 czerwca do 7:30. Jeśli ktoś znajduje się akurat w podróży, albo w pilnej potrzebie, może mieć to znaczenie.

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Co nie zadziała w VeloBanku?

Bank ogłosił niedostępność bankowości internetowej oraz mobilnej. Oznacza to, że w tym czasie nie będzie można zalogować się na stronę banku, ani skorzystać z aplikacji. Nie będzie także możliwości zlecania przelewów.

Z czego nadal będzie można korzystać mimo przerwy?

Klienci będą mogli bez problemu:

Płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych.

Płacić za pomocą BLIK-a w sklepach stacjonarnych i internecie.

Wypłacać i wpłacać BLIK-iem gotówkę z bankomatów.

Płacić kartą w internecie z potwierdzeniem ePIN-em.

Wypłacać i wpłacać gotówkę z bankomatu za pomocą karty.