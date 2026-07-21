W Action za 16,95 zł. Zamiennik sprzętu za 3 stówy

Nietypowa nowość na półkach w Action

Muszę przyznać, że w pierwszej chwili byłam trochę skonfundowana. Cóż to za dziwny sprzęt, pomyślałam. Jakaś ramka na zdjęcia z głośnikiem? I rzeczywiście, trop był dobry, to urządzenie do generowania dźwiękowego szumu ułatwiającego zasypianie.

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Do wyboru mamy 7 wymienialnych frontów i dokładnie tyle wariantów dźwięków: lekki deszcz, strumień w lesie, fale oceanu, misy tybetańskie, śpiew ptaków, las deszczowy i dźwięk z łona matki. Pewnie najbardziej zastanawia Was ten ostatni, a to bicie serca i dźwięk wód płodowych, zwany też szumem prenatalnym – doskonale usypia niemowlęta.

Sam sprzęt, pomimo skrajnie niskiej ceny nie pracuje na bateriach, tylko jest ładowany przez USB–C. Dźwięki mogą być odtwarzane przez 15 lub 30 minut, a także w pętli w nieskończoność. Producent reklamuje zestaw jako doskonałe akcesorium do lepszego snu, relaksu czy medytacji.

Na taki szum jest duże zapotrzebowanie

Mam pewne wątpliwości co do takiej formy. Niewątpliwie lepszą jakość dostaniemy z jakiegoś małego głośnika Bluetooth i telefonu jako źródło dźwięku. Rozumiem jednak chęć zamknięcia całości w samodzielne urządzenie, które po prostu działa, bez konieczności łączenia się z czymkolwiek.