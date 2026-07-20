Fintech

PKO BP z pilnym komunikatem. Chodzi o zmianę, którą wprowadził

Wszyscy, którzy korzystają z serwisu internetowego PKO BP z pewnością zauważą zmianę - bank wprowadził nową czcionkę i odświeżone górne menu. Poza tym, klienci mogą z niego korzystać tak, jak do tej pory. W tej kwestii nic się nie zmieniło. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:11
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PKO BP z pilnym komunikatem. Chodzi o zmianę, którą wprowadził
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PKO Bank Polski ogłosił zmiany. Zauważyłeś?

Najważniejsza informacja to taka, że klienci będą mogli korzystać z serwisu internetowego banku, tak jak dotychczas. Jedyne co, to będzie trochę ładniej i czytelniej. Ich oczy ucieszy nowa czcionka, odświeżone górne menu i odświeżone logo banku na stronie internetowej. Takich drobnych, estetycznych zmian, doczekał się PKO BP.

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Co bank zyskał dzięki takim zmianom?

Przede wszystkim, informacje skierowane do klientów, stały się bardziej czytelne. Cały wygląd serwisu internetowego i strony stał się teraz bardziej spójny z aplikacją mobilną banku. Chodziło też o to, aby klienci dostali szybszy dostęp do wyszukiwarki w serwisie internetowym. 

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Nie zmieniamy funkcji, ani sposobu korzystania z serwisu internetowego. Korzystasz z niego jak dotychczas.

zapewnia bank w komunikacie. 

Bezpieczeństwo klientów PKO BP

Przy okazji zmian, bank PKO BP przypomina klientom także o niezwykle ważnej kwestii - o tym, aby dbali o swoje bezpieczeństwo. W tym samym komunikacie, przypomina o tym, aby nie podawać nikomu swoich danych logowania, ani kodów autoryzacyjnych. Nie instalować aplikacji od nieznajomych, ani nie otwierać załączników z podejrzanych wiadomości. Zawsze, kiedy chcemy zalogować się do serwisu, sprawdzajmy dokładnie adres strony

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski