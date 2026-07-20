PKO BP z pilnym komunikatem. Chodzi o zmianę, którą wprowadził

PKO Bank Polski ogłosił zmiany. Zauważyłeś?

Najważniejsza informacja to taka, że klienci będą mogli korzystać z serwisu internetowego banku, tak jak dotychczas. Jedyne co, to będzie trochę ładniej i czytelniej. Ich oczy ucieszy nowa czcionka, odświeżone górne menu i odświeżone logo banku na stronie internetowej. Takich drobnych, estetycznych zmian, doczekał się PKO BP.

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Co bank zyskał dzięki takim zmianom?

Przede wszystkim, informacje skierowane do klientów, stały się bardziej czytelne. Cały wygląd serwisu internetowego i strony stał się teraz bardziej spójny z aplikacją mobilną banku. Chodziło też o to, aby klienci dostali szybszy dostęp do wyszukiwarki w serwisie internetowym.

Nie zmieniamy funkcji, ani sposobu korzystania z serwisu internetowego. Korzystasz z niego jak dotychczas. zapewnia bank w komunikacie.

Bezpieczeństwo klientów PKO BP