PKO BP z pilnym komunikatem. Chodzi o zmianę, którą wprowadził
Wszyscy, którzy korzystają z serwisu internetowego PKO BP z pewnością zauważą zmianę - bank wprowadził nową czcionkę i odświeżone górne menu. Poza tym, klienci mogą z niego korzystać tak, jak do tej pory. W tej kwestii nic się nie zmieniło.
PKO Bank Polski ogłosił zmiany. Zauważyłeś?
Najważniejsza informacja to taka, że klienci będą mogli korzystać z serwisu internetowego banku, tak jak dotychczas. Jedyne co, to będzie trochę ładniej i czytelniej. Ich oczy ucieszy nowa czcionka, odświeżone górne menu i odświeżone logo banku na stronie internetowej. Takich drobnych, estetycznych zmian, doczekał się PKO BP.
Co bank zyskał dzięki takim zmianom?
Przede wszystkim, informacje skierowane do klientów, stały się bardziej czytelne. Cały wygląd serwisu internetowego i strony stał się teraz bardziej spójny z aplikacją mobilną banku. Chodziło też o to, aby klienci dostali szybszy dostęp do wyszukiwarki w serwisie internetowym.
Nie zmieniamy funkcji, ani sposobu korzystania z serwisu internetowego. Korzystasz z niego jak dotychczas.
Bezpieczeństwo klientów PKO BP
Przy okazji zmian, bank PKO BP przypomina klientom także o niezwykle ważnej kwestii - o tym, aby dbali o swoje bezpieczeństwo. W tym samym komunikacie, przypomina o tym, aby nie podawać nikomu swoich danych logowania, ani kodów autoryzacyjnych. Nie instalować aplikacji od nieznajomych, ani nie otwierać załączników z podejrzanych wiadomości. Zawsze, kiedy chcemy zalogować się do serwisu, sprawdzajmy dokładnie adres strony.