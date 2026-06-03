Bezpieczeństwo

PKO BP z komunikatem. Dotyczy wszystkich klientów, bez wyjątku

PKO Bank Polski postanowił ostrzec swoich klientów. Na stronie internetowej banku pojawił się nowy komunikat, mówiący o fałszywych e-mailach o aktualizacji wniosku. Oto, co warto wiedzieć, aby nie dać się nabrać.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:02
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PKO BP z komunikatem. Dotyczy wszystkich klientów, bez wyjątku
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Aktualizacja wniosku? Chcą nas tylko nabrać

Oszuści, bez najmniejszych skrupułów, podszywają się pod PKO Bank Polski i wysyłają do losowo wybranych osób fałszywe wiadomości. Tym razem, wyróżnia je to, że zawierają prośbę o uzupełnienie danych we wniosku.

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Tematy wiadomości brzmią: "Monitoring spraw z wniosku Banku", a adres, z którego wysyłany jest taki e-mail, łudząco przypominają ten oficjalny - też ma końcówkę "pko". Aby dodatkowo wzbudzić zaufanie i uśpić naszą czujność, w treści zazwyczaj podane są numery telefonów banku oraz adresy e-mail. Wiadomość taka ma jednak jeden cel - chce skłonić nas do otwarcia załącznika, a następnie do uzupełnienia go.

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Najbardziej złośliwy jest załącznik maila

Do wiadomości, oszuści dołączają załącznik (.rar), który zawiera złośliwe oprogramowanie. W momencie, kiedy go otworzymy, na nasze urządzenie zostanie pobrane oprogramowanie, a przestępcy dostają dostęp do naszych danych i konta bankowego.

Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. 

wyjaśnia na swojej stronie PKO BP.

Przestrzega także, aby pod żadnym pozorem nie otwierać załączników w takich e-mailach oraz nie klikać w linki, które zawiera wiadomość. Jeśli nie mamy pewności, czy mail jest prawdziwy, lepiej skontaktować się od razu z bankiem. Wystarczy zadzwonić pod darmowy numer 800 302 302.

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Źródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski