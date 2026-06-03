PKO BP z komunikatem. Dotyczy wszystkich klientów, bez wyjątku

Aktualizacja wniosku? Chcą nas tylko nabrać

Oszuści, bez najmniejszych skrupułów, podszywają się pod PKO Bank Polski i wysyłają do losowo wybranych osób fałszywe wiadomości. Tym razem, wyróżnia je to, że zawierają prośbę o uzupełnienie danych we wniosku.

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Tematy wiadomości brzmią: "Monitoring spraw z wniosku Banku", a adres, z którego wysyłany jest taki e-mail, łudząco przypominają ten oficjalny - też ma końcówkę "pko". Aby dodatkowo wzbudzić zaufanie i uśpić naszą czujność, w treści zazwyczaj podane są numery telefonów banku oraz adresy e-mail. Wiadomość taka ma jednak jeden cel - chce skłonić nas do otwarcia załącznika, a następnie do uzupełnienia go.

Najbardziej złośliwy jest załącznik maila

Do wiadomości, oszuści dołączają załącznik (.rar), który zawiera złośliwe oprogramowanie. W momencie, kiedy go otworzymy, na nasze urządzenie zostanie pobrane oprogramowanie, a przestępcy dostają dostęp do naszych danych i konta bankowego.

Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. wyjaśnia na swojej stronie PKO BP.