Gothic 1 Remake już jest! Zagrasz na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S

Pierwsza gra RPG z serii Gothic, pierwotnie wydana w 2001, zyskała status legendy. Fanów zachwyciły rozbudowany świat z ekosystemem reagującym na decyzje gracza, realistyczne zachowania postaci, wymagający system postępu oraz niezrównane poczucie wolności. Szczególną popularność ta gra zyskała w Polsce, w sposób nieporównywalny do innych rynków.

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Gothic 1 Remake zachowuje elementy, które zapewniły grze sukces, ale jej twórcy unowocześnili rozgrywkę dla nowego pokolenia graczy. Tytuł jest dostępny na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Przykładowa cena na Steam to 209,99 zł, a w PS Store - 259 zł. Wersję odświeżoną przygotowało studio Alkimia Interactive, a za wydanie odpowiada THQ Nordic.

Jak zapewniają twórcy, gra to wierny remake, pozwalający przeżyć przygodę w duchu klasyka z 2001 roku. Została odnowiona od podstaw przy użyciu współczesnej technologii z zachowaniem kultowej atmosfery, przy jednoczesnym odświeżeniu i usprawnieniu rozgrywki dla zapewnienia płynnych i dynamicznych wrażeń. Rozbudowana zawartość oferuje ponad 50 godzin zabawy, podczas których odkrywa się rozległy i niebezpieczny świat Kolonii, poznaje stare i nowe sekrety, toczy wymagające potyczki oraz spotyka jedyne w swoim rodzaju postaci niezależne o własnych historiach.

Fabuła przenosi graczy do Królestwa Myrtany, które zostało najechane przez nieprzejednaną hordę orków. Król Rhobar II potrzebuje dużych ilości magicznej rudy do wykucia potężnej broni, dlatego wykorzystuje wszystkich dostępnych więźniów do pracy w kopalniach Khorinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, monarcha nakazuje swoim najlepszym magom stworzenie magicznej bariery.

Coś jednak idzie nie tak – magia wymyka się spod kontroli, a bunt więźniów zamienia kopalnie w dzikie terytorium kontrolowane przez najbrutalniejszych skazańców. Król zostaje zmuszony do negocjacji z nowymi właścicielami, podczas gdy napięcia między frakcjami rosną. Nikt nie spodziewa się, że przybycie jednego nieznanego więźnia zmieni absolutnie wszystko.