Nowy odważny serial sci-fi. 8-odcinków nie tylko dla fanów kosmosu

Gwiezdne miasteczko - nowe sci-fi od Apple TV

Wystarczy spojrzeć na Rotten Tomatoes - “Star City” ("Gwiezdne miasteczko") dostało naprawdę wysoką notę, nie tylko od krytyków, ale także i od widzów. (w momencie pisania jest to 75% pozytywnych opinii od widzów i 96% od krytyków). To wynik wyjątkowy, większy niż uzyskało “For All Mankind” (91% od krytyków).

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Wiadomo nie od dziś, że Apple TV specjalizuje się już od jakiegoś czasu w serialach tego gatunku. Już wkrótce, 3 lipca, Rebecca Ferguson powróci jako Juliette Nichols w dystopijnym serialu Silos po raz trzeci. Całkiem niedawno też, wyemitowano finałowy odcinek 5. sezonu serialu science fiction Joe Kinnamana “For All Mankind”, osadzonego w alternatywnej historii.

I choć serial ten ma teraz przerwę, do 6. sezonu, to Apple TV rozwija dalej ten świat. “Star City” to spin off serialu “For All Mankind” i jak widać, został doskonale przyjęty na platformie. Choć niektórzy twierdzą, że to, grający na emocjach, serial obyczajowy, w którym kosmos zszedł trochę na dalszy plan. Ale seriale mają swoje prawa - mogą bezkarnie tworzyć i rozwijać nawet najbardziej absurdalne wątki. Wszystko po to, aby dostarczyć nam rozrywki i właśnie emocji.

Ocena serialu prawdopodobnie będzie się wahała, bo im więcej osób zobaczy serial, tym więcej opinii ujrzy światło dzienne. Polscy widzowie, z pewnością, dorzucą także swoją “cegiełkę”.

O czym opowiada "Gwiezdne miasteczko"?

W "Star City" widzowie przenoszą się na sowiecką stronę wyścigu kosmicznego, znaną ze "For All Mankind". Z udziałem takich gwiazd, jak Rhys Ifans, Adam Nagaitis, Sam Strike. Serial nawiązuje do paranoi z czasów zimnej wojny, oferując pełen wrażeń thriller szpiegowski z KGB. A wiadomo, że wszelkie unikalne ujęcia wyścigu kosmicznego, jak do tej pory, bardzo dobrze się oglądały. "For All Mankind" jest na to świetnym przykładem.

Jeśli zatem, nie mieliście pomysłu, po jaki serial sięgnąć podczas długiego weekendu, "Star City" może być naprawdę dobrym wyborem.