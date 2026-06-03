Apple TV wraca do formy. Zatrzęsie widzami i da im inną perspektywę
Silos 3. to serial, na który czekają użytkownicy platformy Apple TV oraz fani science fiction. Pełen zwiastun, który można już oglądać w sieci, ujawnia nie tylko datę premiery, ale w końcu daje kilka odpowiedzi na zadawane przez fanów pytania.
3 lipca to ważna data dla fanów “Silos”
Wszystko wskazuje na to, że w końcu dowiemy się, co się stało ze światem poza silosami. I to już 3 lipca, kiedy zostanie wyemitowany trzeci sezon ten genialnej trylogii według powieści Hugh Howeya. Akcja serialu rozgrywa się w postapokaliptycznym społeczeństwie, gdzie ludzie żyją odcięci od reszty świata - o ile on w ogóle jeszcze istnieje. Wszyscy ocaleni żyją w gigantycznym silosie podziemnym. Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) to jedna z mieszkanek silosu. Bohaterka zwraca na siebie uwagę, bowiem zaczyna kwestionować to, co powiedziano jej o świecie zewnętrznym i bada co tak naprawdę się dzieje poza bańką, w której żyją.
Drugi sezon zakończył się retrospekcją z przeszłości, pokazał bowiem dziennikarkę Helen (Jessica Henwick) próbującą wyciągnąć od kongresmena Daniela (Ashley Zukerman) informacje na temat jakiegoś rodzaju “ataku bronią radiologiczną”. Zwiastun trzeciego sezonu zasugerował natomiast, że nowa partia odcinków skupi się mocno na historii z przeszłości, podobnie jak “Shift”, druga książka z trylogii Howeya. Zwiastun stanowi obietnicę większej ilości scen z udziałem Helen i Daniela oraz mottem “prawda leży przeszłości”. Dowiadujemy się także, że Juliette straciła wszystkie wspomnienia. Pojawią się także tajemnicze ujęcia pigułek i sekretna notatka mówiąca o tym, aby bohaterka ich nie brała.
Zwiastun wydaje się powrotem do formy po doskonałym wręcz pierwszym sezonie serialu. Historia nabiera rozpędu. To bardzo dobrze, bo wiemy, że to nie koniec. Dopiero czwarty sezon będzie ostatnim.