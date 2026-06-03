Apple TV wraca do formy. Zatrzęsie widzami i da im inną perspektywę

3 lipca to ważna data dla fanów “Silos”

Wszystko wskazuje na to, że w końcu dowiemy się, co się stało ze światem poza silosami. I to już 3 lipca, kiedy zostanie wyemitowany trzeci sezon ten genialnej trylogii według powieści Hugh Howeya. Akcja serialu rozgrywa się w postapokaliptycznym społeczeństwie, gdzie ludzie żyją odcięci od reszty świata - o ile on w ogóle jeszcze istnieje. Wszyscy ocaleni żyją w gigantycznym silosie podziemnym. Juliette Nichols (Rebecca Ferguson) to jedna z mieszkanek silosu. Bohaterka zwraca na siebie uwagę, bowiem zaczyna kwestionować to, co powiedziano jej o świecie zewnętrznym i bada co tak naprawdę się dzieje poza bańką, w której żyją.