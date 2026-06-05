ZUS ogłasza Polakom. To już dzisiaj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi przeprowadzić prace serwisowe w swoich usługach. W związku z tym wydano komunikat, który przestrzega Polaków o szykowanych utrudnieniach.

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Brak dostępu do usług ZUS

Utrudnienia wystąpią już dzisiaj (5 czerwca). Ograniczenia w dostępie do usług - jak informuje ZUS - mogą występować w późnych godzinach wieczornych i nocnych. Konkretnie od 23:00 do 3:00 nad ranem.

Z komunikatu wynika, że w tym czasie mogą występować problemy z niektórymi usługami ZUS, w tym:

w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,

w ePłatniku na eZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,

w eZUS oraz w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.