ZUS ogłasza Polakom. To już dzisiaj
To już dzisiaj (5 czerwca). ZUS informuje Polaków o utrudnieniach w dostępie do usług elektronicznych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi przeprowadzić prace serwisowe w swoich usługach. W związku z tym wydano komunikat, który przestrzega Polaków o szykowanych utrudnieniach.
Brak dostępu do usług ZUS
Utrudnienia wystąpią już dzisiaj (5 czerwca). Ograniczenia w dostępie do usług - jak informuje ZUS - mogą występować w późnych godzinach wieczornych i nocnych. Konkretnie od 23:00 do 3:00 nad ranem.
Z komunikatu wynika, że w tym czasie mogą występować problemy z niektórymi usługami ZUS, w tym:
- w programie Płatnik w zakresie pobierania danych,
- w ePłatniku na eZUS w zakresie usług weryfikacji podczas tworzenia dokumentów,
- w eZUS oraz w aplikacjach dedykowanych do wystawienia e-ZLA w zakresie ich anulowania.
Jednocześnie ZUS zapewnia, że w tym czasie możliwe będzie wystawianie e-ZLA za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS dla Lekarzy, o ile jest ona zainstalowana na urządzeniu mobilnym i połączona z kontem w portalu eZUS. Dostępne będą też aplikacji mZUS oraz mZUS dla Płatnika.