Pierwszy taki bankomat w Polsce. Jest wyjątkowy
W centrali mBanku w Łodzi staną wyjątkowy bankomat. To pierwsze takie urządzenie w Polsce.
Bankomat został postawiony w centrali mBanku w Łodzi przez firmę ITCARD. Urządzenie nie tylko pozwala na wpłaty oraz wypłaty, ale pod jeszcze jednym względem jest wyjątkowe. Przyjmuje i wydaje nie tylko banknoty, ale również monety.
Bankomat na monety
Urządzenie określane jest mianem ASSD (Assisted Self Service Device). To pierwszy bankomat w Polsce, który obsługuje nie tylko banknoty, ale również monety i to zarówno przy wpłatach, jak i wypłatach.
Bankomat należy do sieci Planet Cash. Pozwala na wypłaty w wysokości do 20 tys. zł w ramach jednej transakcji (dla klientów mBanku). Poza tym obsługuje wpłaty i wypłaty gotówkowe do 30 szt. monet. Możliwe są również transakcje mieszane, w których klient otrzymuje część banknotów i część monet.
Początkowo mBank, w ramach pilotażu, planuje uruchomić 3 takie maszyny w swoich centralach. Jeśli testy pójdą pomyślnie, to pomysł prawdopodobnie zostanie wdrożony na szerszą skalę.