Pierwszy taki bankomat w Polsce. Jest wyjątkowy

Bankomat został postawiony w centrali mBanku w Łodzi przez firmę ITCARD. Urządzenie nie tylko pozwala na wpłaty oraz wypłaty, ale pod jeszcze jednym względem jest wyjątkowe. Przyjmuje i wydaje nie tylko banknoty, ale również monety.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bankomat na monety

Urządzenie określane jest mianem ASSD (Assisted Self Service Device). To pierwszy bankomat w Polsce, który obsługuje nie tylko banknoty, ale również monety i to zarówno przy wpłatach, jak i wypłatach.

Bankomat należy do sieci Planet Cash. Pozwala na wypłaty w wysokości do 20 tys. zł w ramach jednej transakcji (dla klientów mBanku). Poza tym obsługuje wpłaty i wypłaty gotówkowe do 30 szt. monet. Możliwe są również transakcje mieszane, w których klient otrzymuje część banknotów i część monet.