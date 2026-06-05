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Pierwszy taki bankomat w Polsce. Jest wyjątkowy

W centrali mBanku w Łodzi staną wyjątkowy bankomat. To pierwsze takie urządzenie w Polsce.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:37
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Pierwszy taki bankomat w Polsce. Jest wyjątkowy
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Bankomat został postawiony w centrali mBanku w Łodzi przez firmę ITCARD. Urządzenie nie tylko pozwala na wpłaty oraz wypłaty, ale pod jeszcze jednym względem jest wyjątkowe. Przyjmuje i wydaje nie tylko banknoty, ale również monety.

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Bankomat na monety

Urządzenie określane jest mianem ASSD (Assisted Self Service Device). To pierwszy bankomat w Polsce, który obsługuje nie tylko banknoty, ale również monety i to zarówno przy wpłatach, jak i wypłatach. 

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Bankomat należy do sieci Planet Cash. Pozwala na wypłaty w wysokości do 20 tys. zł w ramach jednej transakcji (dla klientów mBanku). Poza tym obsługuje wpłaty i wypłaty gotówkowe do 30 szt. monet. Możliwe są również transakcje mieszane, w których klient otrzymuje część banknotów i część monet.

Początkowo mBank, w ramach pilotażu, planuje uruchomić 3 takie maszyny w swoich centralach. Jeśli testy pójdą pomyślnie, to pomysł prawdopodobnie zostanie wdrożony na szerszą skalę.

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl