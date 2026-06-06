Fani czekali 12 lat. Kontynuacja kultowego horroru zaskakuje

Obcy Izolacja 2 ma sporo niespodzianek. Zmienia się bohaterka i otoczenie

W 2024 r. dowiedzieliśmy się, że Obcy Izolacja 2 jest obecnie w przygotowaniu. W tym roku, 26 kwietnia zobaczyliśmy pierwszy "teaser" gry. Natomiast teraz, przy okazji Summer Game Fest 2026, wreszcie zobaczyliśmy grę w akcji.

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Alien Isolation 2 jest bezpośrednią kontynuacją gry Creative Assembly z 2014 r., ale na pierwszy rzut oka zmieniło się bardzo sporo jeśli chodzi o styl wizualny i scenografię gry. Zamiast wyłącznie klaustrofobicznych, retro-futurystycznych korytarzy, mamy tutaj też zauważalną ilość otwartej przestrzeni.

Akcja gry toczy się na kolonii Weyland-Yutani o nazwie Kurosaki Station, a na zwiastunie widać również moduł Gemini Labs, który został odczepiony od stacji Sewastopol.

Sega zapowiada, że będziemy mogli, a wręcz musieli tworzyć nowe narzędzia i wypracowywać nowe techniki, aby uniknąć śmiertelnego zagrożenia w tym nowym otoczeniu. Kolonia znajduje się w odległym zakątku galaktyki, a cechuje się bardzo burzliwą pogodą.

Co ciekawe, nie będziemy grać Amandą Ripley, lecz zupełnie nową postacią, na którą czeka świeża historia. Powróci natomiast wykrywacz ruchu. Obcy, który pojawił się w zwiastunie, wydaje się być innym ksenomorfem niż ten z jedynki – bardziej przypomina "wojowników" z Obcy: Decydujące starcie. Specjaliści od franczyzy spekulują, że może to oznaczać wprowadzenie jakichś elementów walki, choć raczej wszystko wskazuje na to, że będziemy się czuć zaszczuci i pozbawieni równych szans w starciu z obcymi.

Ponownie reżyserem i dyrektorem artystycznym będzie Al Hope, odpowiedzialny za pierwszą odsłonę, ale tym razem oprócz niego w tej drugiej roli będzie go wspierać również Ana Sopikova (Forza Horizon 4, Hogwarts Legacy).