Nowy limity na gotówkę w Polsce. Sejm zdecyduje

Już w przyszłym roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać limit dla transakcji gotówkowych. Wyniesie on 10 tys. euro, co według aktualnego kursu daje nieco ponad 42 tys. zł. Wszystkie transakcje powyżej tej kwoty będą musiały obowiązkowo być realizowane cyfrowo, np. przelewem.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie podoba się wielu osobom, które widzą w tym ograniczanie roli gotówki. Jednak nie zdają sobie one sprawy, że w Polsce takimi limit też obowiązuje i to od dawna, chociaż w nieco mniejszym zakresie. Co więcej, jest on znacznie niższy. Politycy właśnie chcą go zmienić.

Nowy limit na gotówkę

W Polsce od lat obowiązuje limit na transakcje gotówkowe w wysokości 15 tys. zł, czyli jest znacznie niższy, niż proponuje Unia Europejska. Różnica polega na tym, że w naszym kraju dotyczy on tylko transakcji B2B, czyli między przedsiębiorcami. Nie łapią się na niego transakcje ze zwykłymi konsumentami, jak będzie to miało miejsce w unijnych przepisach.

Teraz politycy chcą ten limit zmienić. Projekt złożyli posłowie z klubu Centrum, który powstał po rozłamie "Polska 2050", ale należy do koalicji rządzącej. Chcą oni podwyższyć limit gotówkowy dla transakcji B2B z obecnych 15 tys. do 25 tys. zł.

Posłowie uważają, że dzisiaj kwota 15 tys. zł ma dużo mniejszą wartość, niż w momencie wprowadzenia przepisów. Waloryzując kwotę na podstawie inflacji, okazuje się, że dzisiaj limit powinien wynosić około 24 tys. zł. Właśnie dlatego proponują jego podwyższenie. Przekonują, że wielu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom pozwoli to zaoszczędzić setki milionów złotych w skali całego kraju na kosztach obsługi bankowej i prowizjach od operacji.