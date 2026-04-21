Intel otworzy drzwi. Posiadacze tanich PC wreszcie skorzystają

Zdrowa konkurencja na rynku CPU sprawia, że obie firmy muszą starać się o klienta. I to widać po ostatnich obietnicach ze strony Amerykanów.

Przemysław Banasiak (Yokai)
Intel szykuje zmianę, która powinna ucieszyć entuzjastów PC. Robert Hallock zapowiedział, że firma chce z czasem rozszerzać wsparcie dla podkręcania na znacznie szerszą grupę procesorów, a więc odejść od dotychczasowego modelu, w którym pełna swoboda overclockingu była zarezerwowana dla droższych jednostek z serii -K i -KF.

To miły gest, ale skorzysta z niego garstka użytkowników

Według niego funkcja OC nie powinna być przywilejem wyłącznie tych użytkowników, którzy wydają najwięcej pieniędzy na procesor. Innymi słowy Niebiescy chcą mocniej otworzyć się na osoby kupujące tańsze układy, ale nadal zainteresowane bardziej zaawansowaną konfiguracją komputera. Co zresztą obserwowaliśmy już przy premierze serii Arrow Lake Plus.

A co to zmieni z punktu widzenia użytkowników? Niewiele. Podkręcanie zawsze stanowiło nisze, a na dodatek w ostatnich latach mocno straciło na znaczeniu. To już nie są czasy, gdy można było odblokować dodatkowe rdzenie czy zyskać 1 GHz. Potencjał OC bywa często niewielki, a przyrost wydajności sięga maksymalnie kilku procent.

Jakby tego było mało, do zabawy w overclocking potrzebna jest porządna płyta główna i chłodzenie CPU, wiedza oraz szczęście do krzemu. Skorzysta więc z tego garstka, a większość konsumentów lepiej wyjdzie kupując po prostu wyższy model procesora. Mimo wszystko to miły gest, zwłaszcza, że Amerykanie zapowiedzieli również dłuższe wsparcie platform.

Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Intel, PC Games Hardware, Oprac. własne