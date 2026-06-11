Rewolucja w smartfonie. Polacy pokochali tę funkcję w mObywatelu

Pierwsze takie rozwiązanie w Europie

Jesteśmy prawdziwymi pionierami na skalę całej Unii Europejskiej. Polska jako pierwszy kraj oddała w ręce obywateli możliwość darmowego podpisywania dokumentów certyfikowanym podpisem kwalifikowanym prosto z rządowej aplikacji. Wcześniej za taką wygodę trzeba było słono płacić u komercyjnych dostawców. Zmiana nadeszła w październiku ubiegłego roku.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od tego czasu każdy użytkownik może złożyć do pięciu takich podpisów w miesiącu zupełnie za darmo. Wystarczy kilka kliknięć na ekranie telefonu, aby sfinalizować umowę najmu mieszkania czy kupna samochodu od osoby prywatnej. Co najważniejsze, taki e-podpis ma dokładnie taką samą moc prawną jak ten złożony długopisem na kartce. Jest też bez problemu uznawany w całej Unii Europejskiej.

Sukces nowej usługi potwierdzają najnowsze dane Ministerstwa Cyfryzacji. Licznik dobił już do 200 tysięcy podpisanych dokumentów.

200 tysięcy podpisanych dokumentów to dla nas jasny sygnał, że ta usługa odpowiada na realną potrzebę. Polska była pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który udostępnił ją całkowicie bezpłatnie. Setki tysięcy spraw załatwionych bez drukowania, bez wizyt i bez zbędnych formalności – to ponad tona zaoszczędzonego papieru, tysiące godzin i mniej niepotrzebnych podróży. To właśnie cyfryzacja, która daje ludziom realną wygodę. powiedział Dariusz Stranderski, wiceminister cyfryzacji

Jak złożyć e-podpis w telefonie?

Zastanawiasz się, kto może z tego skorzystać? Odpowiedź jest prosta. Usługa jest dostępna dla każdego pełnoletniego użytkownika aplikacji mObywatel. Musisz mieć tylko aktywny mDowód, ważny plastikowy e-dowód w portfelu oraz smartfon wyposażony w moduł NFC. To ten sam moduł, którym codziennie płacisz zbliżeniowo za zakupy.

Sam proces jest banalnie prosty i zajmuje dosłownie chwilę. Aplikacja prowadzi nas za rękę krok po kroku. Na etapie podpisywania dokumentu wybieramy jednego z pięciu dostawców usług zaufania. Następnie system przenosi nas na stronę dostawcy. Tam akceptujemy regulamin i potwierdzamy swoją tożsamość. Robimy to, przykładając po prostu nasz e-dowód do "plecków" telefonu (do czytnika NFC). Po chwili dokument jest prawomocnie podpisany.

Podpis kwalifikowany czy osobisty?

Warto pamiętać, że w mObywatelu znajdziemy też drugie narzędzie o podobnej nazwie – podpis osobisty. Służy ono jednak głównie do kontaktów z administracją publiczną i zauważalnie różni się od wersji kwalifikowanej.

Podpis osobisty jest nielimitowany, ale wymaga od nas aktywnego certyfikatu w e-dowodzie (zgodę na to wyrażamy przy składaniu wniosku o dowód). Musimy też pamiętać specjalnie ustalony 6-cyfrowy kod PIN (tak zwany PIN2). Dodatkowo, pliki podpisywane w ten sposób muszą być w formacie PDF, a ich waga nie może przekraczać 10 MB.