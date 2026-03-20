Intel wreszcie posłuchał konsumentów. Pójdzie śladami AMD

Intel od lat mierzy się z krytyką ze strony entuzjastów PC w sprawie krótkiego życia socketów. Podczas gdy AMD od 2017 roku rozwijało swoje platformy w oparciu o zaledwie dwa gniazda, AM4 i AM5, Intel w tym samym czasie wprowadził aż cztery różne, a wkrótce dołączy do nich kolejne.

LGA 1954 ma szansę obsłużyć aż cztery generacje CPU

Podczas rozmowy z redakcją Club386 głos w sprawie zabrał Robert Hallock, który podkreślił, że Intel przeszedł wewnętrzną transformację i dziś za rozwój procesorów dla graczy odpowiada zupełnie nowy zespół:

Jedna rzecz, którą naprawdę chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, to fakt, że ja i mój zespół jesteśmy przede wszystkim entuzjastami. Każdy z nas zbudował własny komputer i gra na nim. Nie zawsze tak było w Intelu.



Mamy jednak nowy zespół zarządzania produktami, nowy zespół biznesowy, nowy marketing oraz nowych inżynierów odpowiedzialnych za CPU dla graczy. Nie ignorujemy też opinii użytkowników. Śledzimy je bardzo uważnie. Część z tych uwag jesteśmy w stanie wdrożyć w ciągu 6 miesięcy, roku lub 3 lat. Słuchamy i te opinie mają ogromne znaczenie. Realnie wpływają na to, jak myślimy o naszych produktach i planach. Robert Hallock

Słowa te można interpretować jako wyraźny sygnał, że Intel chce zbliżyć się do modelu znanego z AMD, gdzie jedna podstawka potrafi obsługiwać wiele generacji procesorów. Na tym tle Intel wypadał do tej pory znacznie gorzej. Nawet jeśli LGA 1700 obsłużyło trzy generacje procesorów, to ostatnia z nich była jedynie odświeżeniem, a nie nową architekturą. Tymczasem to właśnie duże zmiany architektoniczne przynoszą największe skoki wydajności.

Obecna generacja Arrow Lake korzysta już z nowej podstawki LGA 1851, jednak jej przyszłość jest ograniczona. Tym razem nawet Refresh będzie niewielki, bo obejmujący dwa modele - Core Ultra 7 270K Plus i Core Ultra 5 250K Plus. A następcy w postaci Nova Lake mają już korzystać z LGA 1954.