Intel wreszcie posłuchał konsumentów. Pójdzie śladami AMD

Czy to koniec wyciskania pieniędzy z graczy? Najpierw więcej rdzeni i niższe ceny Intel Arrow Lake Refresh, a teraz obietnica długowiecznych platform.

PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20 MAR 2026
Intel od lat mierzy się z krytyką ze strony entuzjastów PC w sprawie krótkiego życia socketów. Podczas gdy AMD od 2017 roku rozwijało swoje platformy w oparciu o zaledwie dwa gniazda, AM4 i AM5, Intel w tym samym czasie wprowadził aż cztery różne, a wkrótce dołączy do nich kolejne.

LGA 1954 ma szansę obsłużyć aż cztery generacje CPU

Podczas rozmowy z redakcją Club386 głos w sprawie zabrał Robert Hallock, który podkreślił, że Intel przeszedł wewnętrzną transformację i dziś za rozwój procesorów dla graczy odpowiada zupełnie nowy zespół:

Jedna rzecz, którą naprawdę chciałbym, aby wszyscy zrozumieli, to fakt, że ja i mój zespół jesteśmy przede wszystkim entuzjastami. Każdy z nas zbudował własny komputer i gra na nim. Nie zawsze tak było w Intelu.

Mamy jednak nowy zespół zarządzania produktami, nowy zespół biznesowy, nowy marketing oraz nowych inżynierów odpowiedzialnych za CPU dla graczy. Nie ignorujemy też opinii użytkowników. Śledzimy je bardzo uważnie. Część z tych uwag jesteśmy w stanie wdrożyć w ciągu 6 miesięcy, roku lub 3 lat. Słuchamy i te opinie mają ogromne znaczenie. Realnie wpływają na to, jak myślimy o naszych produktach i planach.

Robert Hallock

Słowa te można interpretować jako wyraźny sygnał, że Intel chce zbliżyć się do modelu znanego z AMD, gdzie jedna podstawka potrafi obsługiwać wiele generacji procesorów. Na tym tle Intel wypadał do tej pory znacznie gorzej. Nawet jeśli LGA 1700 obsłużyło trzy generacje procesorów, to ostatnia z nich była jedynie odświeżeniem, a nie nową architekturą. Tymczasem to właśnie duże zmiany architektoniczne przynoszą największe skoki wydajności.

Obecna generacja Arrow Lake korzysta już z nowej podstawki LGA 1851, jednak jej przyszłość jest ograniczona. Tym razem nawet Refresh będzie niewielki, bo obejmujący dwa modele - Core Ultra 7 270K Plus i Core Ultra 5 250K Plus. A następcy w postaci Nova Lake mają już korzystać z LGA 1954.

I całkiem prawdopodobne, że to właśnie ta platforma będzie pierwszą "długowieczną" w wykonaniu Niebieskich. W planach są bowiem już kolejne układy, takie jak Razer Lake, Titan Lake czy Hammer Lake. A na razie nic nie wskazuje na to, by w najbliższych latach konieczne było przejście na DDR6 czy PCIe 6.0, co dodatkowo zwiększa szanse na dłuższe życie dla LGA 1954.

Źródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: Club386, Wcctech, oprac. własne