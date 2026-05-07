Google kasuje dwie swoje aplikacje. Nadchodzi coś lepszego

Amerykański gigant ogłosił dzisiaj premierę nowej opaski sportowej – Google Fitbit Air. Wraz z nią ruszyło przemeblowanie ekosystemu sportowych usług i aplikacji firmy i na pierwszy rzut idzie aplikacja Fitbit. Zastąpi ją Google Health.

Nowa aplikacja ma się stać centralnym miejscem do śledzenia zdrowia i samopoczucia, łącząc dane z aktywności, treningów, snu, parametrów zdrowotnych oraz dokumentacji medycznej (opcja dostępna w Stanach Zjednoczonych). Dzięki czterem zakładkom (Dziś, Aktywność, Sen i Zdrowie) wystarczy kilka kliknięć, aby sprawdzić wybrany obszar. Panele u góry kart Dziś i Zdrowie można personalizować. Zapewnia to szybki dostęp do najważniejszych statystyk.

Google mocno stawia też na integrację ekosystemową. Google Health ma współpracować z danymi z innych aplikacji i urządzeń przez Health Connect, Apple Health oraz Google Health API, dzięki czemu użytkownik zobaczy w jednym miejscu pełen obraz swojej kondycji i postępów. W samej aplikacji mają pojawić się też rozbudowane opcje ręcznego dodawania danych, od aktywności i jedzenia po nawodnienie, wagę, temperaturę czy cykl. Rozbudowane tabele wyników umożliwią wspólne śledzenie liczby kroków i obciążenia kardio w gronie znajomych. Zebrane statystyki da się również przesyłać do innych aplikacji i urządzeń.

Płatny plan Google Health Premium z AI

Największą nowością usługową jest jednak warstwa usług AI. Google Health Premium, następca Fitbit Premium, daje dostęp do Google Health Coacha zbudowanego na Gemini, który ma proponować treningi, układać tygodniowe plany, analizować sen i odpowiadać na pytania związane ze zdrowiem na podstawie danych zebranych w aplikacji. Coach ma działać przekrojowo w całym programie, od ekranu głównego po podsumowania dokumentacji medycznej, a nowością będzie również logowanie multimodalne, czyli dodawanie wpisów tekstem, głosem lub zdjęciem. Subskrypcja ma kosztować 9,99 USD miesięcznie lub 99,99 USD rocznie.

Aplikacja Google Health zostanie udostępniona obecnym użytkownikom Fitbita w ramach aktualizacji aplikacji – nie trzeba będzie pobierać innej aplikacji, a dane zostaną przeniesione automatycznie. Po 19 maja logowane do dawnej aplikacji Fitbit kontem Fitbit nie będzie już możliwe, więc dalsze korzystanie z platformy wymaga migracji do konta Google.