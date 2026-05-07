Sprzęt

Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz

Google zaprezentował nowe urządzenie do pomiaru aktywności, zaprojektowane dla użytkowników szukających maksymalnej dyskrecji. Google Fitbit Air to opaska fitness, która została całkowicie pozbawiona wyświetlacza.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:37
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

W czasach, gdy opaski sportowe coraz bardziej przypominają zegarki, robią się coraz cięższe i mniej wygodne do całodobowego noszenia, Google wraca do trackerowych korzeni, ale w nowoczesnym i jeszcze lżejszym wydaniu. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Opaska Google Fitbit Air wygląda niepozornie i można ją nosić całkiem samodzielnie albo też dodatkowo razem z tradycyjnym zegarkiem. Cała elektronika mieści się w niewielkiej, plastikowej pastylce, która waży zaledwie 5,2 g, a z przypiętym paskiem masa całego zestawu rośnie do 12 g. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartband GARMIN Vivofit Junior 3 Zielony
Smartband GARMIN Vivofit Junior 3 Zielony
-10.01 zł
329.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 319.98 zł
Smartband XIAOMI Mi Band 9 Active Beżowo-biały
Smartband XIAOMI Mi Band 9 Active Beżowo-biały
0 zł
78.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 78.99 zł
Smartband HUAWEI Band 11 Zielony
Smartband HUAWEI Band 11 Zielony
0 zł
199 zł - najniższa cena
Kup teraz 199 zł
Advertisement
Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz

Mechanizm mocowania jest bardzo prosty – moduł wciska się w pasek od dołu, a wyjmuje, naciskając od góry. Producent chwali się, że testy wykazały wyższy komfort noszenia, niż zapewniają typowe opaski.

Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz

Mimo minimalistycznej formy wewnątrz znalazł się solidny zestaw czujników. Urządzenie wyposażono w optyczny pulsometr, 3-osiowy akcelerometr i żyroskop, czujniki czerwieni i podczerwieni do pomiaru natlenienia krwi (SpO2) oraz sensor badający wahania temperatury skóry.

Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz

Fitbit Air monitoruje tętno przez całą dobę i powiadamia o przekroczeniu wyznaczonych zakresów, nieregularnym rytmie serca (AFib) oraz mierzy zmienność rytmu zatokowego (HRV). Brak ekranu wymusił zastosowanie automatycznego rozpoznawania aktywności, ale treningi można też uruchamiać z poziomu smartfonu lub logować ręcznie po ćwiczeniach. Do komunikacji służy Bluetooth 5.0, a cała konstrukcja jest wodoodporna do 50 metrów. Wbudowany silnik wibracyjny odpowiada za ciche alarmy oraz powiadomienia o niskim stanie energii. Zastosowane ogniwo litowo-polimerowe wystarcza na 7 dni ciągłej pracy. 

Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość jednoczesnego korzystania z Fitbit Air oraz zegarka Pixel Watch, między którymi system automatycznie przełącza zbierane dane.

Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz

W standardowym zestawie kupujący otrzymuje regulowany pasek z materiału ze stalową klamrą. Dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych. Można też dokupić dodatkowe paski.

Google, ale dlaczego nie w Polsce?

Przedsprzedaż Google Fitbit Air już ruszyła, a pełna rynkowa premiera odbędzie się 26 maja. W cenie 99,99 USD (ok. 360 zł) użytkownicy otrzymają też 3 miesiące subskrypcji Google Health Premium. Niestety, urządzenia nie kupimy oficjalnie w Polsce. Na liście dwudziestu państw, do których trafi sprzęt, obejmującej m.in. USA, Niemcy, Wielką Brytanię, Francję, Hiszpanię czy Włochy, zabrakło naszego kraju.

Image
telepolis
Fitbit Google opaska sportowa Google Fitbit Air Fitbit Air
Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: Google