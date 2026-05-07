Google Fitbit Air oficjalnie. Genialna nowość, której w Polsce nie kupisz

W czasach, gdy opaski sportowe coraz bardziej przypominają zegarki, robią się coraz cięższe i mniej wygodne do całodobowego noszenia, Google wraca do trackerowych korzeni, ale w nowoczesnym i jeszcze lżejszym wydaniu.

Opaska Google Fitbit Air wygląda niepozornie i można ją nosić całkiem samodzielnie albo też dodatkowo razem z tradycyjnym zegarkiem. Cała elektronika mieści się w niewielkiej, plastikowej pastylce, która waży zaledwie 5,2 g, a z przypiętym paskiem masa całego zestawu rośnie do 12 g.

Mechanizm mocowania jest bardzo prosty – moduł wciska się w pasek od dołu, a wyjmuje, naciskając od góry. Producent chwali się, że testy wykazały wyższy komfort noszenia, niż zapewniają typowe opaski.

Mimo minimalistycznej formy wewnątrz znalazł się solidny zestaw czujników. Urządzenie wyposażono w optyczny pulsometr, 3-osiowy akcelerometr i żyroskop, czujniki czerwieni i podczerwieni do pomiaru natlenienia krwi (SpO2) oraz sensor badający wahania temperatury skóry.

Fitbit Air monitoruje tętno przez całą dobę i powiadamia o przekroczeniu wyznaczonych zakresów, nieregularnym rytmie serca (AFib) oraz mierzy zmienność rytmu zatokowego (HRV). Brak ekranu wymusił zastosowanie automatycznego rozpoznawania aktywności, ale treningi można też uruchamiać z poziomu smartfonu lub logować ręcznie po ćwiczeniach. Do komunikacji służy Bluetooth 5.0, a cała konstrukcja jest wodoodporna do 50 metrów. Wbudowany silnik wibracyjny odpowiada za ciche alarmy oraz powiadomienia o niskim stanie energii. Zastosowane ogniwo litowo-polimerowe wystarcza na 7 dni ciągłej pracy.

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość jednoczesnego korzystania z Fitbit Air oraz zegarka Pixel Watch, między którymi system automatycznie przełącza zbierane dane.

W standardowym zestawie kupujący otrzymuje regulowany pasek z materiału ze stalową klamrą. Dostępny jest w czterech wariantach kolorystycznych. Można też dokupić dodatkowe paski.

Google, ale dlaczego nie w Polsce?