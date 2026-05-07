Ten powerbank zawsze zabieram na wyjazdy, a dziś kupicie go za grosze
Wyjazdy w moim zawodzie są czymś całkowicie normalnym, a czy tego chcę, czy nie, to targam ze sobą także sporo sprzętu, który często jeść woła.
Aparat, kamerka, smartfon i tablet są moim stałym wyposażeniem, a sporadycznie do tej listy można dopisać też laptop oraz Nintendo Switch na długie podróże pociągiem. Sporo tego, a czymś to ładować trzeba, nie licząc na gniazdka, w miejscach publicznych podczas kilkugodzinnego oczekiwania na pociąg. I tu mój wybór padł na powerbank Silver Monkey o pojemności 20 000 mAh, który jest obecnie dostępny w promocji za jedyne 149 zł.
Powerbank Silver Monkey idealny do podróży
Czemu ten? Bo ma dwie niezwykle istotne cechy: płaską obudowę, która sprawia, że zajmuje mało miejsca w torbie, czy plecaku oraz oferuje szybkie ładowanie z mocą do 100 W, dzięki czemu podłączone urządzenia spędzają możliwie krótki czas na kablu.
Do dyspozycji dostajemy dwa porty USB-A i dwa USB-C, co zaspokaja moje wymagania w podróży w zupełności. Natomiast wbudowany wyświetlacz nie tylko pokazuje, ile zostało energii wyrażonej w procentach pojemności, ale także to, jak szybkie jest ładowanie podłączonego sprzętu.
Chociaż nie będę udawał: to kształt gra tutaj pierwsze skrzypce. Dzięki niemu mogłem porzucić powerbank 10 000 mAh, który wcześniej ze mną podróżował, gdyż ich grubość jest niemal identyczna, a w mojej torbie pozostałe wymiary odgrywają już drugorzędną rolę. Jeśli dużo podróżujecie, to ten sprzęt będzie dla Was idealny.