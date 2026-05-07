ARM idzie na swoje. Własne procesory, a nie tylko projekty

Koniec bawienia się tylko w licencje. ARM idzie po swoje

Strategiczna zmiana modelu biznesowego ARM – przejście od samego udzielania licencji na projekty do oferowania własnych gotowych chipów – zaczyna przynosić owoce. W kwartale zakończonym w marcu brytyjska spółka, wspierana przez japoński koncern SoftBank, odnotowała 1,5 mld dolarów przychodów, co jest wynikiem zgodnym z oczekiwaniami Wall Street.

Na obecny kwartał przewiduje się wpływy rzędu 1,26 mld dolarów, czyli nieznacznie powyżej wcześniejszych szacunków.

Przyszłość jest jasna – to własne AGI CPU

Dyrektor generalny, Rene Haas, podkreślił, że zapotrzebowanie na pierwszy procesor ARM przeznaczony do centrów danych „przerosło oczekiwania, umacniając pozycję firmy jako platformy obliczeniowej dla ery AI”.

Nowa prognoza przychodów z chipów dwukrotnie przewyższa szacunki, które firma podała zaledwie miesiąc temu podczas rynkowej premiery swojego rozwiązania. Mimo to reakcja inwestorów po ogłoszeniu wyników była sceptyczna – po krótkoterminowym wzroście akcje firmy spadły o około 8 proc.

Wyniki i tak rozczarowały, winę ponoszą smartfony

Powodem rozczarowania były niższe od oczekiwań wpływy z tantiem (671 mln dolarów), wynikające z zapaści na globalnym rynku smartfonów. Te straty zrekompensowały jednak przychody z licencji, które osiągnęły poziom 819 mln dolarów dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na architekturę AI.

Obecnie ARM – podobnie jak konkurencyjne firmy AMD i Intel – czerpie ogromne korzyści ze skokowego wzrostu popytu na klasyczne jednostki centralne (CPU). Na początku boomu na sztuczną inteligencję rynek zdominowały procesory graficzne (GPU) od Nvidii, masowo wykorzystywane do trenowania zaawansowanych modeli.