Lubisz Android Auto? To jest bardzo ciekawa opcja

Testowanie najnowszych wersji beta Android Auto nie jest tak łatwe, jak w przypadku normalnego Androida, dostępnego na telefonach Pixel. O ile system mobilny w testowym wydaniu może sprawdzać praktycznie każdy chętny, tak w przypadku oprogramowania w samochodach jest już inaczej. Jednak Google właśnie otworzył zapisy.

Testy Android Auto

Google ma dedykowaną stronę internetową, na której można zapisać się na beta testy Android Auto. Problem w tym, że przycisk pozwalający na dołączenie do nich zazwyczaj jest nieaktywny.

Nie wiadomo, czemu dokładnie tak się dzieje. Możemy jedynie domniemywać, że to kwestia bezpieczeństwa. Testowanie w samochodach oprogramowania, które może nie do końca działać, wydaje się znacznie bardziej ryzykowne niż w przypadku telefonów. Być może dlatego Google ostrożnie podchodzi do przyjmowania nowych beta-testerów.