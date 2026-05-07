Lubisz Android Auto? To jest bardzo ciekawa opcja

Jeśli chcesz przed innymi korzystać z najnowszych funkcji Android Auto, to teraz masz taką możliwość. Google szuka właśnie takich osób.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 13:32
Testowanie najnowszych wersji beta Android Auto nie jest tak łatwe, jak w przypadku normalnego Androida, dostępnego na telefonach Pixel. O ile system mobilny w testowym wydaniu może sprawdzać praktycznie każdy chętny, tak w przypadku oprogramowania w samochodach jest już inaczej. Jednak Google właśnie otworzył zapisy.

Testy Android Auto

Google ma dedykowaną stronę internetową, na której można zapisać się na beta testy Android Auto. Problem w tym, że przycisk pozwalający na dołączenie do nich zazwyczaj jest nieaktywny.

Nie wiadomo, czemu dokładnie tak się dzieje. Możemy jedynie domniemywać, że to kwestia bezpieczeństwa. Testowanie w samochodach oprogramowania, które może nie do końca działać, wydaje się znacznie bardziej ryzykowne niż w przypadku telefonów. Być może dlatego Google ostrożnie podchodzi do przyjmowania nowych beta-testerów.

Jednak w ostatnim czasie to się zmieniło. Na TEJ STRONIE można aktualnie dołączyć do beta-testów Android Auto. Dzięki temu jest szansa, że nowe funkcje będziecie mogli testować przed innymi użytkownikami. Warto pospieszyć się z zapisami, bo liczba miejsc prawdopodobnie jest ograniczona.

Źródła zdjęć: TY Lim / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Guide