Action wysprzęglił konkurencji w szczękę. Hit za 31 zł

Action kolejny raz dopieszcza miłośników taniej elektroniki. Było już tanio przed promocją, teraz zaledwie 30,95 zł. Odpowiedniki Ankera to ponad 100 zł, a Apple aż 319 zł i to za gorszy model.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:27
Ładowarka z GaN³ Pro w rekordowej promocji

Wydajna, lekka i chłodna, a do tego aż 65 W! Na początku kwietnia w Action wystartowała sprzedaż ładowarek nowej generacji bazujących na rozwinięciu technologii opartej na azotku galu GaN³ Pro. Już na start ceny wyrywały z butów 25 zł za 45 W i zaledwie 39 zł za 65 W. Nie było to jednak ostatnie słowo Action i już niebawem rusza wielka promocja lepszego modelu.

Za ładowarkę ścienną firmy Sitecom o mocy 65 W, z dwoma portami USB (C i A) zapłacimy zaledwie 30,95 zł. To niesamowita wręcz cena, patrząc na to, co oferuje konkurencja. Za Anker 725 GaN II zapłacimy na Allegro minimum 111,99 zł, Apple woła za dwuportowe 35 W (!) astronomiczne 319 zł, tymczasem okazuje się, że można dostać certyfikowany sprzęt z Power Delivery za ułamek tych kwot.

Ładowarki Sitecom oferowane są w dwóch wariantach kolorystycznych, białym i czarnym. Jej port USB-C oferuje do 65 W i będzie doskonały nie tylko do telefonów, ale też do laptopów, z kolei złącze USB-A (18 W) nie zostawi was na lodzie, gdy nie będziecie mieli pod ręką nowszego przewodu.

Sprzęt jest w pełni zgodny ze wszystkimi obecnie dostępnymi w obiegu telefonami. Szybkie ładowanie za pomocą Sitecomu uzyskamy na telefonach takich marek jak Apple, Samsung, Motorola, Google, Xiaomi i wieloma innymi.

Co ważne, mowa o sprzęcie z oficjalnej polskiej dystrybucji, z pełną rękojmią sklepu. Nie ma więc ryzyka, że trafisz na azjatycki bubel i zostaniesz bez pieniędzy i ładowarki. Stronę produktu w Action znajdziesz pod tym adresem. Obecnie obowiązuje cena 38,95 zł, promocyjne 30,95 zł startuje w środę 13 maja.

Źródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł