Samsung odda Ci nawet 5000 zł. Wystarczy kupić telewizor i soundbar

Nowoczesne modele objęte promocją

W ofercie przedsprzedażowej znalazły się flagowe modele Micro RGB o oznaczeniach R95H, R86H oraz R85H. Wykorzystują one mikroskopijne diody RGB, które mają zapewniać wysoką precyzję kolorów. Dostępne są również nowe telewizory OLED, w tym modele S99H i S90H z powłoką Glare Free oraz S85H. Urządzenia te oferują głęboką czerń i wysoką częstotliwość odświeżania obrazu. Gracze mogą liczyć na wsparcie technologii G-SYNC oraz FreeSync Premium.

Dla osób szukających innych rozwiązań przygotowano model Neo QLED Mini LED 4K QN80H. Łączy on podświetlenie Quantum Mini LED z technologią kropek kwantowych. Ekran ten oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz. W promocji biorą udział także designerskie telewizory The Frame oraz The Frame Pro LS03HW. Posiadają one bezprzewodową łączność One Connect i mogą służyć jako cyfrowe obrazy po powieszeniu na ścianie.

Szeroki wybór urządzeń audio do zestawu

Warunkiem otrzymania zwrotu jest zakup telewizora w zestawie z wybranym sprzętem audio marki Samsung. Klienci mają do wyboru kilka kategorii urządzeń. Wśród soundbarów dostępne są między innymi modele HW-Q990F, HW-Q930F oraz HW-B750F. Można zdecydować się także na głośnik Music Frame (HW-LS60D) lub urządzenia z serii Music Studio, takie jak HW-LS50H czy HW-LS71H. Dla osób potrzebujących dużej mocy przygotowano głośniki Power Audio. W tej grupie znajdują się modele MX-ST40F, MX-ST50F oraz MX-T70.

Kwota zwrotu na konto zależy od wartości całego zestawu. Maksymalnie można odzyskać 5000 złotych. Akcja trwa od 5 maja do 1 czerwca 2026 roku lub do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

Skorzystaj z oferty i odbierz pieniądze

Zakupu należy dokonać u autoryzowanych partnerów handlowych. Należą do nich sklepy Samsung.com, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom oraz Neonet. Promocja obowiązuje również w salonach stacjonarnych Samsung Brand Stores. Po zakupie klient musi zarejestrować transakcję. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 2 czerwca do 12 lipca 2026 roku na stronie promocji.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć skan dowodu zakupu oraz zdjęcia tabliczek znamionowych obu urządzeń. Wymagane jest także zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego produktu. Po pozytywnej weryfikacji Samsung przeleje pieniądze na konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych. Wszystkie zwroty zostaną wypłacone najpóźniej do 30 lipca 2026 roku.

W zależności od wartości zakupionych produktów, odzyskasz od 500 zł do 5000 zł. Szczegóły w tabeli poniżej oraz w regulaminie.

Minimalna łączna wartość zakupu (zakupionych

Produktów) brutto w PLN Wysokość zwrotu brutto w PLN Poniżej 3000 zł brak zwrotu 3 000 - 4 999 500 5 000 - 7 999 800 8 000 - 10 999 1 200 11 000 - 15 999 1 800 16 000 - 19 999 2 500 20 000 i więcej 5 000 Pokaż więcej

Dodatkowe korzyści i preferencje widzów

Przy zakupie w oficjalnym sklepie producenta można skorzystać z Programu Odzysk. Pozwala on uzyskać do 350 zł dodatkowej zniżki za zwrot starego telewizora. Wpisując kod INSTALACJA, kupujący otrzymają darmową usługę wniesienia i montażu sprzętu.

Producent powołuje się na badania przeprowadzone na grupie 8008 kibiców. Wynika z nich, że dla 83% badanych jakość obrazu jest kluczowa podczas oglądania wydarzeń sportowych. Większość Europejczyków wciąż preferuje śledzenie meczów w domowym zaciszu, a rok 2026 obfituje w ważne wydarzenia sportowe, co często motywuje do wymiany sprzętu na nowszy.

Lista produktów objętych promocją:

Telewizory Produkt SKU Telewizor MRE85R95HATXXH Telewizor MRE75R95HATXXH Telewizor MRE65R95HATXXH Telewizor QE83S99HAEXXH Telewizor QE77S99HATXXH Telewizor QE65S99HATXXH Telewizor QE55S99HATXXH Telewizor QE83S90HAEXXH Telewizor QE77S90HATXXH Telewizor QE65S90HAEXXH Telewizor QE55S90HAEXXH Telewizor QE48S90HAEXXH Telewizor QE83S85HAEXXH Telewizor QE77S85HAEXXH Telewizor QE65S85HAEXXH Telewizor QE55S85HAEXXH Telewizor QE48S85HAEXXH Telewizor MRE85R85HAUXXH Telewizor MRE75R86HAUXXH Telewizor MRE65R86HAUXXH Telewizor MRE55R86HAUXXH Telewizor QE85QN80HAUXXH Telewizor QE75QN80HAUXXH Telewizor QE65QN80HAUXXH Telewizor QE55QN80HAUXXH Telewizor UE85M80HAUXXH Telewizor UE75M80HAUXXH Telewizor UE65M80HAUXXH Telewizor UE55M80HAUXXH Telewizor QE85LS03HWUXXH Telewizor QE75LS03HWUXXH Telewizor QE65LS03HWUXXH Telewizor QE55LS03HWUXXH Pokaż więcej