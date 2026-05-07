Samsung odda Ci nawet 5000 zł. Wystarczy kupić telewizor i soundbar
Samsung ogłosił start przedsprzedaży najnowszych telewizorów z rocznika 2026. Klienci mogą skorzystać z promocji cashback i odzyskać część wydanych pieniędzy.
Nowoczesne modele objęte promocją
W ofercie przedsprzedażowej znalazły się flagowe modele Micro RGB o oznaczeniach R95H, R86H oraz R85H. Wykorzystują one mikroskopijne diody RGB, które mają zapewniać wysoką precyzję kolorów. Dostępne są również nowe telewizory OLED, w tym modele S99H i S90H z powłoką Glare Free oraz S85H. Urządzenia te oferują głęboką czerń i wysoką częstotliwość odświeżania obrazu. Gracze mogą liczyć na wsparcie technologii G-SYNC oraz FreeSync Premium.
Dla osób szukających innych rozwiązań przygotowano model Neo QLED Mini LED 4K QN80H. Łączy on podświetlenie Quantum Mini LED z technologią kropek kwantowych. Ekran ten oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz. W promocji biorą udział także designerskie telewizory The Frame oraz The Frame Pro LS03HW. Posiadają one bezprzewodową łączność One Connect i mogą służyć jako cyfrowe obrazy po powieszeniu na ścianie.
Szeroki wybór urządzeń audio do zestawu
Warunkiem otrzymania zwrotu jest zakup telewizora w zestawie z wybranym sprzętem audio marki Samsung. Klienci mają do wyboru kilka kategorii urządzeń. Wśród soundbarów dostępne są między innymi modele HW-Q990F, HW-Q930F oraz HW-B750F. Można zdecydować się także na głośnik Music Frame (HW-LS60D) lub urządzenia z serii Music Studio, takie jak HW-LS50H czy HW-LS71H. Dla osób potrzebujących dużej mocy przygotowano głośniki Power Audio. W tej grupie znajdują się modele MX-ST40F, MX-ST50F oraz MX-T70.
Kwota zwrotu na konto zależy od wartości całego zestawu. Maksymalnie można odzyskać 5000 złotych. Akcja trwa od 5 maja do 1 czerwca 2026 roku lub do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.
Skorzystaj z oferty i odbierz pieniądze
Zakupu należy dokonać u autoryzowanych partnerów handlowych. Należą do nich sklepy Samsung.com, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom oraz Neonet. Promocja obowiązuje również w salonach stacjonarnych Samsung Brand Stores. Po zakupie klient musi zarejestrować transakcję. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 2 czerwca do 12 lipca 2026 roku na stronie promocji.
Do zgłoszenia trzeba dołączyć skan dowodu zakupu oraz zdjęcia tabliczek znamionowych obu urządzeń. Wymagane jest także zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego produktu. Po pozytywnej weryfikacji Samsung przeleje pieniądze na konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych. Wszystkie zwroty zostaną wypłacone najpóźniej do 30 lipca 2026 roku.
W zależności od wartości zakupionych produktów, odzyskasz od 500 zł do 5000 zł. Szczegóły w tabeli poniżej oraz w regulaminie.
|
Minimalna łączna wartość zakupu (zakupionych
Produktów) brutto w PLN
|Wysokość zwrotu brutto w PLN
|Poniżej 3000 zł
|brak zwrotu
|3 000 - 4 999
|500
|5 000 - 7 999
|800
|8 000 - 10 999
|1 200
|11 000 - 15 999
|1 800
|16 000 - 19 999
|2 500
|20 000 i więcej
|5 000
Dodatkowe korzyści i preferencje widzów
Przy zakupie w oficjalnym sklepie producenta można skorzystać z Programu Odzysk. Pozwala on uzyskać do 350 zł dodatkowej zniżki za zwrot starego telewizora. Wpisując kod INSTALACJA, kupujący otrzymają darmową usługę wniesienia i montażu sprzętu.
Producent powołuje się na badania przeprowadzone na grupie 8008 kibiców. Wynika z nich, że dla 83% badanych jakość obrazu jest kluczowa podczas oglądania wydarzeń sportowych. Większość Europejczyków wciąż preferuje śledzenie meczów w domowym zaciszu, a rok 2026 obfituje w ważne wydarzenia sportowe, co często motywuje do wymiany sprzętu na nowszy.
Dodatkowe informacje o przedsprzedażowej ofercie Samsunga znajdziesz pod tym adresem.
Lista produktów objętych promocją:
|Telewizory
|Produkt
|SKU
|Telewizor
|MRE85R95HATXXH
|Telewizor
|MRE75R95HATXXH
|Telewizor
|MRE65R95HATXXH
|Telewizor
|QE83S99HAEXXH
|Telewizor
|QE77S99HATXXH
|Telewizor
|QE65S99HATXXH
|Telewizor
|QE55S99HATXXH
|Telewizor
|QE83S90HAEXXH
|Telewizor
|QE77S90HATXXH
|Telewizor
|QE65S90HAEXXH
|Telewizor
|QE55S90HAEXXH
|Telewizor
|QE48S90HAEXXH
|Telewizor
|QE83S85HAEXXH
|Telewizor
|QE77S85HAEXXH
|Telewizor
|QE65S85HAEXXH
|Telewizor
|QE55S85HAEXXH
|Telewizor
|QE48S85HAEXXH
|Telewizor
|MRE85R85HAUXXH
|Telewizor
|MRE75R86HAUXXH
|Telewizor
|MRE65R86HAUXXH
|Telewizor
|MRE55R86HAUXXH
|Telewizor
|QE85QN80HAUXXH
|Telewizor
|QE75QN80HAUXXH
|Telewizor
|QE65QN80HAUXXH
|Telewizor
|QE55QN80HAUXXH
|Telewizor
|UE85M80HAUXXH
|Telewizor
|UE75M80HAUXXH
|Telewizor
|UE65M80HAUXXH
|Telewizor
|UE55M80HAUXXH
|Telewizor
|QE85LS03HWUXXH
|Telewizor
|QE75LS03HWUXXH
|Telewizor
|QE65LS03HWUXXH
|Telewizor
|QE55LS03HWUXXH
|Soundbary i głośniki
|Produkt
|SKU
|Soundbar
|HW-B450F/EN
|Soundbar
|HW-B650D/EN
|Soundbar
|HW-B650F/EN
|Soundbar
|HW-B750F/EN
|Soundbar
|HW-Q600F/EN
|Soundbar
|HW-Q800D/EN
|Soundbar
|HW-Q800F/EN
|Soundbar
|HW-Q930F/EN
|Soundbar
|HW-Q990F/EN
|Soundbar
|HW-QS700F/EN
|Soundbar
|HW-QS750F/EN
|Soundbar
|HW-S700D/EN
|Soundbar
|HW-S701D/EN
|Soundbar
|HW-S800D/EN
|Soundbar
|HW-S801D/EN
|Głośnik Music Frame
|HW-LS60D/EN
|Głośnik Music Studio
|HW-LS50H/EN
|Głośnik Music Studio
|HW-LS51H/EN
|Głośnik Music Studio
|HW-LS70H/EN
|Głośnik Music Studio
|HW-LS71H/EN
|Głośnik Power Audio
|MX-ST40F/EN
|Głośnik Power Audio
|MX-ST50F/EN
|Głośnik Power Audio
|MX-T70/EN