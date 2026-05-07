Samsung odda Ci nawet 5000 zł. Wystarczy kupić telewizor i soundbar

Samsung ogłosił start przedsprzedaży najnowszych telewizorów z rocznika 2026. Klienci mogą skorzystać z promocji cashback i odzyskać część wydanych pieniędzy.

Marian Szutiak (msnet)
13:09
Nowoczesne modele objęte promocją

W ofercie przedsprzedażowej znalazły się flagowe modele Micro RGB o oznaczeniach R95H, R86H oraz R85H. Wykorzystują one mikroskopijne diody RGB, które mają zapewniać wysoką precyzję kolorów. Dostępne są również nowe telewizory OLED, w tym modele S99H i S90H z powłoką Glare Free oraz S85H. Urządzenia te oferują głęboką czerń i wysoką częstotliwość odświeżania obrazu. Gracze mogą liczyć na wsparcie technologii G-SYNC oraz FreeSync Premium.

Dla osób szukających innych rozwiązań przygotowano model Neo QLED Mini LED 4K QN80H. Łączy on podświetlenie Quantum Mini LED z technologią kropek kwantowych. Ekran ten oferuje odświeżanie na poziomie 144 Hz. W promocji biorą udział także designerskie telewizory The Frame oraz The Frame Pro LS03HW. Posiadają one bezprzewodową łączność One Connect i mogą służyć jako cyfrowe obrazy po powieszeniu na ścianie.

Szeroki wybór urządzeń audio do zestawu

Warunkiem otrzymania zwrotu jest zakup telewizora w zestawie z wybranym sprzętem audio marki Samsung. Klienci mają do wyboru kilka kategorii urządzeń. Wśród soundbarów dostępne są między innymi modele HW-Q990F, HW-Q930F oraz HW-B750F. Można zdecydować się także na głośnik Music Frame (HW-LS60D) lub urządzenia z serii Music Studio, takie jak HW-LS50H czy HW-LS71H. Dla osób potrzebujących dużej mocy przygotowano głośniki Power Audio. W tej grupie znajdują się modele MX-ST40F, MX-ST50F oraz MX-T70.

Kwota zwrotu na konto zależy od wartości całego zestawu. Maksymalnie można odzyskać 5000 złotych. Akcja trwa od 5 maja do 1 czerwca 2026 roku lub do momentu wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków.

Skorzystaj z oferty i odbierz pieniądze

Zakupu należy dokonać u autoryzowanych partnerów handlowych. Należą do nich sklepy Samsung.com, RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom oraz Neonet. Promocja obowiązuje również w salonach stacjonarnych Samsung Brand Stores. Po zakupie klient musi zarejestrować transakcję. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny od 2 czerwca do 12 lipca 2026 roku na stronie promocji.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć skan dowodu zakupu oraz zdjęcia tabliczek znamionowych obu urządzeń. Wymagane jest także zdjęcie wyciętego numeru seryjnego z opakowania kartonowego produktu. Po pozytywnej weryfikacji Samsung przeleje pieniądze na konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych. Wszystkie zwroty zostaną wypłacone najpóźniej do 30 lipca 2026 roku.

W zależności od wartości zakupionych produktów, odzyskasz od 500 zł do 5000 zł. Szczegóły w tabeli poniżej oraz w regulaminie.

Minimalna łączna wartość zakupu (zakupionych 
Produktów) brutto w PLN  		Wysokość zwrotu brutto w PLN
Poniżej 3000 zł brak zwrotu
3 000 - 4 999 500
5 000 - 7 999 800
8 000 - 10 999 1 200
11 000 - 15 999 1 800
16 000 - 19 999 2 500
20 000 i więcej 5 000
Dodatkowe korzyści i preferencje widzów

Przy zakupie w oficjalnym sklepie producenta można skorzystać z Programu Odzysk. Pozwala on uzyskać do 350 zł dodatkowej zniżki za zwrot starego telewizora. Wpisując kod INSTALACJA, kupujący otrzymają darmową usługę wniesienia i montażu sprzętu.

Producent powołuje się na badania przeprowadzone na grupie 8008 kibiców. Wynika z nich, że dla 83% badanych jakość obrazu jest kluczowa podczas oglądania wydarzeń sportowych. Większość Europejczyków wciąż preferuje śledzenie meczów w domowym zaciszu, a rok 2026 obfituje w ważne wydarzenia sportowe, co często motywuje do wymiany sprzętu na nowszy.

Dodatkowe informacje o przedsprzedażowej ofercie Samsunga znajdziesz pod tym adresem.

Lista produktów objętych promocją:

Telewizory
Produkt SKU
Telewizor MRE85R95HATXXH
Telewizor MRE75R95HATXXH
Telewizor MRE65R95HATXXH
Telewizor QE83S99HAEXXH
Telewizor QE77S99HATXXH
Telewizor QE65S99HATXXH
Telewizor QE55S99HATXXH
Telewizor QE83S90HAEXXH
Telewizor QE77S90HATXXH
Telewizor QE65S90HAEXXH
Telewizor QE55S90HAEXXH
Telewizor QE48S90HAEXXH
Telewizor QE83S85HAEXXH
Telewizor QE77S85HAEXXH
Telewizor QE65S85HAEXXH
Telewizor QE55S85HAEXXH
Telewizor QE48S85HAEXXH
Telewizor MRE85R85HAUXXH
Telewizor MRE75R86HAUXXH
Telewizor MRE65R86HAUXXH
Telewizor MRE55R86HAUXXH
Telewizor QE85QN80HAUXXH
Telewizor QE75QN80HAUXXH
Telewizor QE65QN80HAUXXH
Telewizor QE55QN80HAUXXH
Telewizor UE85M80HAUXXH
Telewizor UE75M80HAUXXH
Telewizor UE65M80HAUXXH
Telewizor UE55M80HAUXXH
Telewizor QE85LS03HWUXXH
Telewizor QE75LS03HWUXXH
Telewizor QE65LS03HWUXXH
Telewizor QE55LS03HWUXXH
Soundbary i głośniki
Produkt SKU
Soundbar HW-B450F/EN
Soundbar HW-B650D/EN
Soundbar HW-B650F/EN
Soundbar HW-B750F/EN
Soundbar HW-Q600F/EN
Soundbar HW-Q800D/EN
Soundbar HW-Q800F/EN
Soundbar HW-Q930F/EN
Soundbar HW-Q990F/EN
Soundbar HW-QS700F/EN
Soundbar HW-QS750F/EN
Soundbar HW-S700D/EN
Soundbar HW-S701D/EN
Soundbar HW-S800D/EN
Soundbar HW-S801D/EN
Głośnik Music Frame HW-LS60D/EN
Głośnik Music Studio HW-LS50H/EN
Głośnik Music Studio HW-LS51H/EN
Głośnik Music Studio HW-LS70H/EN
Głośnik Music Studio HW-LS71H/EN
Głośnik Power Audio MX-ST40F/EN
Głośnik Power Audio MX-ST50F/EN
Głośnik Power Audio MX-T70/EN
Źródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Samsung