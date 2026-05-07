Huawei ma nowe zegarki. W Polsce też je kupisz

Huawei zorganizował w Bangkoku globalną premierę sprzętu z kategorii elektroniki użytkowej. Chiński producent pokazał kolejną generację smartwatchy oraz flagowy tablet. Część z nich trafia już do polskich sklepów.

Marian Szutiak (msnet)
12:08
Seria Watch Fit 5 i płatności zbliżeniowe

Głównym punktem wydarzenia była prezentacja zegarków z linii Huawei Watch Fit 5. Klienci mają do wyboru model standardowy oraz wersję Pro. Obie odmiany mają prostokątną kopertę i bardzo jasny ekran. Czas pracy na jednym ładowaniu baterii wynosi do 10 dni.

Nowością w oprogramowaniu są krótkie, jednominutowe treningi. Ich celem jest szybkie wprowadzenie ruchu do siedzącego trybu życia. Wersja Pro otrzymała dodatkowo bardziej zaawansowane tryby sportowe. Obejmują one kolarstwo, nurkowanie swobodne i biegi przełajowe. Zegarki obsługują płatności zbliżeniowe w systemie Curve Pay.

Nabywcy otrzymują też darmowy dostęp do usług z pakietu MultiPass. Zawiera on subskrypcję Huawei Health+ na wybrany czas oraz okresy próbne w takich aplikacjach, jak Komoot, Naviki, URUNN czy FIIT.

Modele specjalne i nowy tablet

Firma pokazała również model Huawei Watch Ultimate Design Spring Edition. To inteligentny zegarek klasy premium skierowany do kobiet. Powstał we współpracy z projektantką biżuterii Francescą Amfitheatrof. Koperta urządzenia łączy szafirowe szkło z 99 diamentami.

Dla sportowców przygotowano wariant Huawei Watch GT Runner 2 Racing Legend Edition. Przy tworzeniu tego modelu brał udział maratończyk Eliud Kipchoge. Zegarek wyposażono w nowy wskaźnik wydajności biegu. Oprogramowanie zawiera też rozbudowany panel obozu treningowego. Opcje te ułatwiają analizę danych i układanie planu ćwiczeń.

Oferta producenta rozszerzyła się o tablet Huawei MatePad Pro Max. Urządzenie ma ekran o przekątnej 13,2 cala. Zastosowano tu matową matrycę OLED o rozdzielczości 3K Ultra-HD. Sprzęt waży 509 gramów, a jego grubość wynosi zaledwie 4,7 milimetra. W zestawie z tabletem znajduje się dedykowana klawiatura. Ułatwia to mobilną pracę z dowolnego miejsca.

Dostępność i cena, promocja na start

Seria Huawei Watch Fit 5 trafiła już do sprzedaży w Polsce. Standardowy model kosztuje 799 zł, a wersja Pro została wyceniona na 1149 zł. Producent przygotował obniżkę na start sprzedaży. Od 7 maja do 21 czerwca 2026 roku ceny są niższe o 200 zł. Promocyjna kwota za model podstawowy to 599 zł, natomiast za wersję Pro w tym okresie trzeba zapłacić 949 zł.

Zegarki można kupić w oficjalnym sklepie internetowym producenta oraz w strefie marki na platformie Allegro. Sprzęt jest też dostępny u partnerów handlowych. Należą do nich sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, Media Markt, Neonet oraz x-kom. Oferują go również operatorzy sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile. Szczegóły dotyczące polskich cen i dostępności pozostałych nowości zostaną podane w późniejszym terminie.

Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis.pl, Huawei
Źródła tekstu: Huawei