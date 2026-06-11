Gwiazda "Stranger Things" powraca na Netflixa. I znów jest genialna

Po dekadzie grania słynnej "Jedenastki" w serialu "Stranger Things", Millie Bobby Brown stała się jedną z najpopularniejszych aktorek na Netflixie. Jej kariera jako Enola Holmes zaczęła się w 2020 roku, kiedy to po raz pierwszy wcieliła się w sprytną postać siostry Sherlocka Holmesa. Po dwócj dobrze przyjętych częściach, aktorka znów powraca do detektywistycznego świata.

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Enola Holmes 3. "Holmesa może uratować tylko inny Holmes"

Ceniona przez krytyków seria filmowa "Enola Holmes" powraca z wielkim hukiem i zabiera tym razem główną bohaterkę daleko od Londynu. Siostra Sherlocka Holmesa trafia na Maltę, gdzie podejmuje się najbardziej niebezpiecznej w swojej karierze sprawy. Zwiastun odkrywa sporo kart i wręcz oszałamia szybką akcją. Jedno jest pewne - na widzów czeka sporo przygody, akcji oraz humoru. Fabuła mówi o tym, że najsłynniejszy detektyw świata - Sherlock Holmes zostaje porwany. I sprawa jest prosta - trzeba go natychmiast odnaleźć. I taki jest właśnie cel fabuły 3. części przygód Enoli. Bo kto miałby sobie z tym zadaniem poradzić najlepiej? Oczywiście, że inny Holmes.

Produkcja stanowi adaptację książek o Enoli Holmes, autorstwa Nancy Springer.

Trzecia część różni się sporo od pozostałych dwóch części, a zadbał o to Philip Barantini, który został nagrodzony za reżyserię głośnego, i wbijającego w fotel, serialu "Dojrzewanie". Wszystko dlatego, że twórca poprzednich części - Harry Bradbeer, pracował w tym czasie nad kryminalnym serialem "Spider-Noir".

Główne role zagrali: Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.