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Gwiazda "Stranger Things" powraca na Netflixa. I znów jest genialna

Do sieci właśnie trafił nowy zwiastun filmu "Enola Holmes 3". To właśnie w nim Millie Bobby Brown (gwiazda "Stranger Things") powraca po to, aby zaoferować widzom platformy niezapomniane wrażenia. Tym razem, zupełnie innej scenerii i czasach. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:53
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Gwiazda "Stranger Things" powraca na Netflixa. I znów jest genialna
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Po dekadzie grania słynnej "Jedenastki" w serialu "Stranger Things", Millie Bobby Brown stała się jedną z najpopularniejszych aktorek na Netflixie. Jej kariera jako Enola Holmes zaczęła się w 2020 roku, kiedy to po raz pierwszy wcieliła się w sprytną postać siostry Sherlocka Holmesa. Po dwócj dobrze przyjętych częściach, aktorka znów powraca do detektywistycznego świata. 

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Enola Holmes 3. "Holmesa może uratować tylko inny Holmes"

Ceniona przez krytyków seria filmowa "Enola Holmes" powraca z wielkim hukiem i zabiera tym razem główną bohaterkę daleko od Londynu. Siostra Sherlocka Holmesa trafia na Maltę, gdzie podejmuje się najbardziej niebezpiecznej w swojej karierze sprawy. Zwiastun odkrywa sporo kart i wręcz oszałamia szybką akcją. Jedno jest pewne - na widzów czeka sporo przygody, akcji oraz humoru. Fabuła mówi o tym, że najsłynniejszy detektyw świata - Sherlock Holmes zostaje porwany. I sprawa jest prosta - trzeba go natychmiast odnaleźć. I taki jest właśnie cel fabuły 3. części przygód Enoli. Bo kto miałby sobie z tym zadaniem poradzić najlepiej? Oczywiście, że inny Holmes. 

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Produkcja stanowi adaptację książek o Enoli Holmes, autorstwa Nancy Springer.

Trzecia część różni się sporo od pozostałych dwóch części, a zadbał o to Philip Barantini, który został nagrodzony za reżyserię głośnego, i wbijającego w fotel, serialu "Dojrzewanie". Wszystko dlatego, że twórca poprzednich części - Harry Bradbeer, pracował w tym czasie nad kryminalnym serialem "Spider-Noir"

Główne role zagrali: Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill i Helena Bonham Carter.

Premiera "Enola Holmes 3” już 1 lipca – tylko w Netflixie.

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Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix, The Independent