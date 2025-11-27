Telewizja i VoD

Ta premiera "zatrzęsła" Netflixem. Oto najbardziej wyczekiwany serial

Netflix mógł się tego spodziewać. Hity rządzą się swoimi prawami, szczególnie te wyczekiwane. Niektórzy widzowie, którzy chcieli obejrzeć cztery pierwsze odcinki piątego sezonu "Stranger Things" napotkali z tym problemy.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:20
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ta premiera "zatrzęsła" Netflixem. Oto najbardziej wyczekiwany serial

Premiera, która "zatrzęsła" Netflixem

Jak donosi endgadget.com, tysiące widzów przeżyło chwile niepewności dzisiejszej nocy, kiedy to o godzinie 2:00 (polskiego czasu) nastąpiła długo wyczekiwana premiera finałowego sezonu "Stranger Things". Liczba widzów, u których wystąpił ten problem mogła być liczona w tysiącach, co można było zaobserwać w serwisie Downdetector. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Widzowie, których dotyczył błąd, otrzymywali komunikat o błędzie NSEZ-403, co oznaczało, że ich konta nie mogły połączyć się z Netflixem. Na ekranach, zamiast bohaterów z Hawkins, wyświetliły im się komunikaty: "Przepraszamy, mamy problem z realizacją Twojego żądania" lub "Coś poszło nie tak". Warto zauważyć, że platforma streamingowa zwiększyła przepustowość o 30 procent, po to, aby uniknąć awarii podczas premiery sezonu. Całe szczęście, problemy nie trwały dłużej niż 5 minut i widzowie mogli zanurzyć się w świecie "Stranger Things" i nie spać całą noc.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor HYUNDAI HLM24TS500 24" LED
Telewizor HYUNDAI HLM24TS500 24" LED
0 zł
559 zł - najniższa cena
Kup teraz 559 zł
Telewizor BLAUPUNKT 43UGB5500S 43" LED 4K Google TV HDMI 2.1
Telewizor BLAUPUNKT 43UGB5500S 43" LED 4K Google TV HDMI 2.1
0 zł
1149 zł - najniższa cena
Kup teraz 1149 zł
Telewizor HYUNDAI HLA24551CAR 24'' LED Android TV
Telewizor HYUNDAI HLA24551CAR 24'' LED Android TV
0 zł
799 zł - najniższa cena
Kup teraz 799 zł
Advertisement

"Stranger Things" premiera 5. sezonu

W finałowym, piątym, sezonie "Stranger Things" ekipa z Hawkins zmierzy się z Vecną już po raz ostatni. Ale łatwo nie będzie. Rząd zarządza kwarantannę w całym Hawkins i rozpoczyna ściganie słynnej Jedenastki, zmuszając ją do ukrywania się. Jednocześnie, wielkimi krokami zbliża się rocznica zaginięcia Willa Byersa.

Po pierwszych czterech odcinkach Netflix, udostępni trzy kolejne 25 grudnia, a następnie finał 31 grudnia. 

Image
telepolis
Stranger Things netflix seriale seriale netflix Netflix premiera Stranger Things 5 premiera netflix
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: endgadget.com