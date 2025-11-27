Ta premiera "zatrzęsła" Netflixem. Oto najbardziej wyczekiwany serial

Premiera, która "zatrzęsła" Netflixem

Jak donosi endgadget.com, tysiące widzów przeżyło chwile niepewności dzisiejszej nocy, kiedy to o godzinie 2:00 (polskiego czasu) nastąpiła długo wyczekiwana premiera finałowego sezonu "Stranger Things ". Liczba widzów, u których wystąpił ten problem mogła być liczona w tysiącach, co można było zaobserwać w serwisie Downdetector.

Widzowie, których dotyczył błąd, otrzymywali komunikat o błędzie NSEZ-403, co oznaczało, że ich konta nie mogły połączyć się z Netflixem. Na ekranach, zamiast bohaterów z Hawkins, wyświetliły im się komunikaty: "Przepraszamy, mamy problem z realizacją Twojego żądania" lub "Coś poszło nie tak". Warto zauważyć, że platforma streamingowa zwiększyła przepustowość o 30 procent, po to, aby uniknąć awarii podczas premiery sezonu. Całe szczęście, problemy nie trwały dłużej niż 5 minut i widzowie mogli zanurzyć się w świecie "Stranger Things" i nie spać całą noc.