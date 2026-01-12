"Tam jest dwa razy po 500, dasz radę?" Oszuści chcą się obłowić

To oszustwo to już prawdziwa plaga

Prośby oszustów są rozmaite: na leki, zagubiony portfel, przerwa techniczna w banku, brak pieniędzy na powrót do domu oraz na jedzenie. Oszuści tłumaczą, że brakuje im pieniędzy w tym danym momencie, ale jak tylko wrócą do domu, to oddadzą środki natychmiast i to jeszcze w tym samym dniu. Warto jednak osobiście skontaktować się lub najlepiej spotkać ze znajomym, który w taki sposób prosi nas o pomoc.

"Tam jest dwa razy po 500, dasz radę?"

Lubińscy policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o oszustwie metodą na BLIK. Mieszkaniec poinformował funkcjonariuszy, że ktoś włamał się na konto w portalu społecznościowym jego koleżanki, a następnie podszywając się pod nią, skontaktował poprzez komunikator i poprosił o szybką pożyczkę. Pieniądze miały być przekazane metodą BLIK.

W podobnej sytuacji znalazła się inna mieszkanka, która przekazała BLIK-a, myśląc, że pomaga swojej cioci.

Oszustwo metodą na BLIK polega na tym, że po włamaniu się na konto w portalu społecznościowym, przestępca prosi o znajomych konta właściciela o udostępnienie kodu. Osoba, logując się do swojego banku, musi wygenerować w aplikacji kod do płatności telefonem, a następnie przesłać go znajomemu. Niestety, w przeciwieństwie do płatności przelewem, tego nie da się już cofnąć. Oszust wpisuje podany kod BLIK w bankomacie i wypłaca z niego środki. Właściciel konta zawsze musi potwierdzić transakcję, ale robi to, wierząc, że pomaga rodzinie lub znajomym.