Oprogramowanie

Nietypowe znalezisko w aktach Epsteina. Wpisał i zadziałało

Użytkownik platformy X dokonał nietypowe znaleziska w aktach Epsteina.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nietypowe znalezisko w aktach Epsteina. Wpisał i zadziałało

Akta Epsteina to zbiór zdjęć, dokumentów, nagrań wideo i innych materiałów śledczych związanych z Jeffreyen Epsteinem. Amerykański finansista oskarżony jest o handel ludźmi w celach seksualnych. Przez długi czas akta były niejawne, ale pod koniec 2025 roku Donald Trump nakazał do pewnego stopnia je ujawnić. Teraz jeden z użytkowników dokonał w nich ciekawego odkrycia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ciekawostka w aktach Epsteina

Na jednym ze zdjęć znajduje się dość stary laptop. Fotografia przedstawia między innymi jego spód, gdzie znajduje się naklejka z kodem aktywacyjnym Windowsa 7 Home Premium. Już pewnie domyślacie się, dokąd zmierza ta historia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Program MICROSOFT Windows 11 Pro BOX USB
Program MICROSOFT Windows 11 Pro BOX USB
0 zł
959 zł - najniższa cena
Kup teraz 959 zł
Program MICROSOFT Windows 11 Home OEM DVD
Program MICROSOFT Windows 11 Home OEM DVD
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Program MICROSOFT Windows 11 Pro OEM DVD
Program MICROSOFT Windows 11 Pro OEM DVD
0 zł
645 zł - najniższa cena
Kup teraz 645 zł
Advertisement

Użytkownik serwisu X (dawny Twitter) postanowił sprawdzić, czy kod wciąż działa. W tym celu zainstalował Windowsa 7 Home Premium, a następnie spróbował go aktywować numerami ze zdjęcia. Cały proces udało się przejść bez większych problemów.

To oczywiście tylko ciekawostka. Można mieć też pewne wątpliwości natury moralnej, czy korzystanie z takiego źródła kodu aktywacyjnego jest w porządku. Mówimy w końcu osobie, która została oskarżona o absolutnie okropne i druzgocące rzeczy. Poza tym taka aktywacja jest prawdopodobnie niezgodna z licencją Microsoftu, ale to w tej sytuacji najmniejszy problem.

Image
telepolis
Windows 7 aktywacja Windowsa Aktywacja Windows Akta Epsteina
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: @MyLordBebo (X)