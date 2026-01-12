Nietypowe znalezisko w aktach Epsteina. Wpisał i zadziałało

Akta Epsteina to zbiór zdjęć, dokumentów, nagrań wideo i innych materiałów śledczych związanych z Jeffreyen Epsteinem. Amerykański finansista oskarżony jest o handel ludźmi w celach seksualnych. Przez długi czas akta były niejawne, ale pod koniec 2025 roku Donald Trump nakazał do pewnego stopnia je ujawnić. Teraz jeden z użytkowników dokonał w nich ciekawego odkrycia.

Ciekawostka w aktach Epsteina

Na jednym ze zdjęć znajduje się dość stary laptop. Fotografia przedstawia między innymi jego spód, gdzie znajduje się naklejka z kodem aktywacyjnym Windowsa 7 Home Premium. Już pewnie domyślacie się, dokąd zmierza ta historia.

Użytkownik serwisu X (dawny Twitter) postanowił sprawdzić, czy kod wciąż działa. W tym celu zainstalował Windowsa 7 Home Premium, a następnie spróbował go aktywować numerami ze zdjęcia. Cały proces udało się przejść bez większych problemów.