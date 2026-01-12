Zapomnij o Thermomixie. W Lidlu jest ponad 8 razy taniej

Polska jest drugim co do wielkości rynkiem sprzedaży Thermomixów. Więcej robotów kuchennych sprzedaje się tylko u naszych zachodnich sąsiadów. Polacy pokochali to urządzenie i to nawet pomimo niezwykle wysokiej ceny. Jednak jest alternatywa i to ponad 8 razy tańsza. Mowa o nowym modelu Monsieur Cuisine Compact, który właśnie został przeceniony.

Dalsza część tekstu pod wideo

Termorobot MC Compact z Wi-Fi w promocji

Monsieur Cuisine Compact z Wi-Fi to stosunkowo nowym model w ofercie Lidla. Do sprzedaży trafił kilka tygodni temu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie kompaktowe, więc znacznie mniejsze od standardowego robota kuchennego. Sprawdzi się przede wszystkim w przypadku singli czy też par, które nie mają dzieci.

Poza tym urządzenie oferuje praktycznie to samo, co standardowa wersja. Ma misę o pojemności 1,5 litra, wyświetlacz z dotykowymi elementami sterującymi czy też bogaty zestaw akcesoriów.

Pozwala na gotowanie, podsmażanie, miksowanie, ugniatanie, rozdrabnianie, emulgowanie, a także gotowanie sous vide. Możliwe jest również gotowanie na parze, a dedykowana do tego specjalna przystawka (kupowana osobno) powiększa pojemność urządzenia do 2,8 litra.

Termorobot Monsieur Cuisine Compact z Wi-Fi jest teraz dostępny w promocji. Urządzenie, po aktywowaniu kody w aplikacji Lidla, kosztuje zaledwie 799 zł. To ponad 8 razy taniej niż Thermomix TM7. Co prawda jest to sprzęt znacznie mniejszy, ale dla wielu będzie w pełni wystarczający.