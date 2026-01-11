PlayStation zarobiło sporo pieniędzy Xboxowi. Oto, jak się to stało

Jeśli ktoś myśli, że nie opłaca się wydawać swoich flagowych tytułów na innych konsolach to jest w błędzie. Właśnie napłynęły wyniki sprzedaży Forza Horizon 5.

Forza Horizon 5 pokazuje, że multiplatformowość się opłaca

Firmy Microsoft (Xbox) i Sony (PlayStation) stały się już pełnoprawnymi wydawcami multiplatformowymi. I trudno się temu dziwić, bo gier ekskluzywnych praktycznie już nikt nie kupuje, a na pewno nikt nie zmienia ukochanej od lat platformy dla jednego tytułu. To sprawia, że trudno utrzymywać koszty zarządzania studiem od gier na wyłączność, przez co takie gry są już prawdziwą rzadkością.

Jak pokazuje najnowszy przykład Forza Horizon 5 – naprawdę warto wydawać swoje hity na inne konsole. Według firmy Alinea Analytics, FH5 sprzedało się w nakładzie aż 5 milionów egzemplarzy na PS5, co zapewniło Microsoftowi dochody w wysokości 300 milionów dolarów. Mówimy tu o porcie gry z 2022 roku, przy którym nie trzeba było już zbytnio grzebać optymalizacyjnie.

Nie ma też w tym nic dziwnego – Microsoft wewnętrznie (a konkretnie CFO firmy, Amy Hood) założył cele marży zysków na poziomie 30 procent.