PlayStation zarobiło sporo pieniędzy Xboxowi. Oto, jak się to stało
Jeśli ktoś myśli, że nie opłaca się wydawać swoich flagowych tytułów na innych konsolach to jest w błędzie. Właśnie napłynęły wyniki sprzedaży Forza Horizon 5.
Forza Horizon 5 pokazuje, że multiplatformowość się opłaca
Firmy Microsoft (Xbox) i Sony (PlayStation) stały się już pełnoprawnymi wydawcami multiplatformowymi. I trudno się temu dziwić, bo gier ekskluzywnych praktycznie już nikt nie kupuje, a na pewno nikt nie zmienia ukochanej od lat platformy dla jednego tytułu. To sprawia, że trudno utrzymywać koszty zarządzania studiem od gier na wyłączność, przez co takie gry są już prawdziwą rzadkością.
Jak pokazuje najnowszy przykład Forza Horizon 5 – naprawdę warto wydawać swoje hity na inne konsole. Według firmy Alinea Analytics, FH5 sprzedało się w nakładzie aż 5 milionów egzemplarzy na PS5, co zapewniło Microsoftowi dochody w wysokości 300 milionów dolarów. Mówimy tu o porcie gry z 2022 roku, przy którym nie trzeba było już zbytnio grzebać optymalizacyjnie.
Nie ma też w tym nic dziwnego – Microsoft wewnętrznie (a konkretnie CFO firmy, Amy Hood) założył cele marży zysków na poziomie 30 procent.
Wkrótce ma ukazać się Forza Horizon 6 – najnowsza odsłona serii osadzona tym razem w Japonii. Microsoft ujawni ją 22 stycznia 2026 r., wraz z Fable i Beast of Reincarnation oraz kilkoma innymi tytułami. Wydawcy zapowiedzieli, że FH6 będzie zawierać największą i najbardziej wypełnioną zawartością mapę w całej serii. "Mapa Japonii, którą stworzyliśmy jest wielka, ale i bardzo zagęszczona – na każdym rogu jest coś do odkrycia lub jakiś widoczek, a co ciekawe – nasza wersja Japonii zawiera Tokio" – zapowiedział dyrektor artystyczny Don Arceta.