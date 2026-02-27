Ważny komunikat PKO BP. Nie zapłacisz kartą i nie wypłacisz gotówki
PKO Bank Polski wydał ważny komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy klient. Trzeba szykować się na utrudnienia.
PKO Bank Polski zaplanował kolejne prace techniczne. W związku z tym klienci muszą szykować się na utrudnienia. Tym razem są one związane z płatnościami kartą.
Nie zapłacisz kartą PKO BP
Z najnowszego komunikatu PKO BP dowiadujemy się, że bank planuje w najbliższy poniedziałek (2 marca) prace techniczne. Przerwa w dostępie do usług planowo ma rozpocząć się o godzinie 1:00 w nocy i potrwać do 4:00. Oznacza to, że klienci będą przez 3 godziny bez dostępu do części usług.
Tym razem przerwa związana jest z niedostępnością płatności kartami oraz wypłatą gotówki z bankomatów innych niż PKO BP. Poza tym bank informuje, że mogą wystąpić też utrudnienia z:
- wpłatami oraz wypłatami kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego
- nadawaniem PIN-u oraz aktywacją karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO
- weryfikacją PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS)
- dodawaniem kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay.
Natomiast utrudnienia nie dotyczą serwisu internetowego iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO. Jeśli w tym czasie planowaliście jakieś zakupy, to w razie potrzeby lepiej wcześniej wyposażyć się w odpowiednią ilość gotówki.