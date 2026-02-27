Fintech

Ważny komunikat PKO BP. Nie zapłacisz kartą i nie wypłacisz gotówki

PKO Bank Polski wydał ważny komunikat, z którym powinien zapoznać się każdy klient. Trzeba szykować się na utrudnienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:40
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ważny komunikat PKO BP. Nie zapłacisz kartą i nie wypłacisz gotówki

PKO Bank Polski zaplanował kolejne prace techniczne. W związku z tym klienci muszą szykować się na utrudnienia. Tym razem są one związane z płatnościami kartą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie zapłacisz kartą PKO BP

Z najnowszego komunikatu PKO BP dowiadujemy się, że bank planuje w najbliższy poniedziałek (2 marca) prace techniczne. Przerwa w dostępie do usług planowo ma rozpocząć się o godzinie 1:00 w nocy i potrwać do 4:00. Oznacza to, że klienci będą przez 3 godziny bez dostępu do części usług.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
0 zł
389 zł - najniższa cena
Kup teraz 389 zł
Karta zabezpieczająca AUTHENTREND ATKey.Card NFC Czarny
Karta zabezpieczająca AUTHENTREND ATKey.Card NFC Czarny
0 zł
289 zł - najniższa cena
Kup teraz 289 zł
Advertisement

Tym razem przerwa związana jest z niedostępnością płatności kartami oraz wypłatą gotówki z bankomatów innych niż PKO BP. Poza tym bank informuje, że mogą wystąpić też utrudnienia z:

  • wpłatami oraz wypłatami kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego
  • nadawaniem PIN-u oraz aktywacją karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO
  • weryfikacją PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS)
  • dodawaniem kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay.

Natomiast utrudnienia nie dotyczą serwisu internetowego iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO. Jeśli w tym czasie planowaliście jakieś zakupy, to w razie potrzeby lepiej wcześniej wyposażyć się w odpowiednią ilość gotówki.

Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP PKO BP przerwa techniczna pko bp prace techniczne PKO BP komunikat
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl