Ważny komunikat PKO BP. Nie zapłacisz kartą i nie wypłacisz gotówki

PKO Bank Polski zaplanował kolejne prace techniczne. W związku z tym klienci muszą szykować się na utrudnienia. Tym razem są one związane z płatnościami kartą.

Nie zapłacisz kartą PKO BP

Z najnowszego komunikatu PKO BP dowiadujemy się, że bank planuje w najbliższy poniedziałek (2 marca) prace techniczne. Przerwa w dostępie do usług planowo ma rozpocząć się o godzinie 1:00 w nocy i potrwać do 4:00. Oznacza to, że klienci będą przez 3 godziny bez dostępu do części usług.

Tym razem przerwa związana jest z niedostępnością płatności kartami oraz wypłatą gotówki z bankomatów innych niż PKO BP. Poza tym bank informuje, że mogą wystąpić też utrudnienia z:

wpłatami oraz wypłatami kartą oraz BLIKIEM w bankomatach i wpłatomatach PKO Banku Polskiego

nadawaniem PIN-u oraz aktywacją karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO

weryfikacją PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS)

dodawaniem kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay.