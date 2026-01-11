Gry

Te gry odpalisz z BIOS-u. Jeśli przegrasz, wyłączą Ci komputer

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 12:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Te gry odpalisz z BIOS-u. Jeśli przegrasz, wyłączą Ci komputer

BIOS, a konkretniej UEFI, nie jest z reguły miejscem kojarzonym z zabawą. A jednak pewien entuzjasta oprogramowania stworzył aż pięć gier, które odpalimy po odpaleniu komputera, przed wejściem do systemu operacyjnego - o ile w ogóle wejdziemy, bo tu właśnie tkwi haczyk.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pięć gier ukrytych w UEFI

Alejandro Armas, który posługuje się pseudonimem mycroftnsm na GitHubie przygotował pięć gier do pobrania, którym przyświeca filozofia "Wygrałeś? Odpalisz kompa. Przegrałeś? Wyłączy się".

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
The Sims 4: Spotkajmy Się - Dodatek Gra PC
The Sims 4: Spotkajmy Się - Dodatek Gra PC
0 zł
160.02 zł - najniższa cena
Kup teraz 160.02 zł
Shadow Labirynth Gra NINTENDO SWITCH
Shadow Labirynth Gra NINTENDO SWITCH
0 zł
179 zł - najniższa cena
Kup teraz 179 zł
Mafia: The Old Country San Celeste Edition Gra PS5
Mafia: The Old Country San Celeste Edition Gra PS5
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Advertisement

Gra pod tytułem User Evaluation for Ineptness podaje nam dwie losowe liczby (w zakresie od 0 do 99) i pyta nas o wynik ich dodawania. Przy nieprawidłowej odpowiedzi, system rzuca w Twoją stronę obelgę i wyłącza komputer.

Z kolei Insult Sword Fighting powinno przypaść do gustu fanom przygodówek Monkey Island, bo idea przyświecająca tej grze to pojedynki na wyzwiska, dobrze znane z klasyka LucasArts. W skrócie - UEFI rzuca w naszą stronę obraźliwe zdanie, a my musimy wybrać skuteczny "kontratak" - jeśli nam się uda to będziemy mogli odpalić komputer.

Następnie mamy Fall to Boot, grę w której widzimy proceduralnie generowany tunel przesuwający się w pionie. Naszym zadaniem jest dostać się na sam dół tego tunelu, albo inaczej nie uda nam się wystartować komputera ("fail to boot"). Jeśli nasz kursor w kształcie gwiazdki uderzy o ściany tunelu w trakcie "zjazdu" - przegrywamy.

Dalej mamy Age Verification - quiz wiedzy o popkulturze, zainspirowany grą Leisure Suit Larry. Autor gry uważa, że jest to świetne narzędzie do odfiltrowania, kto jest za młody by używać komputera.

Ostatni tytuł to UEFI Says i jest to test pamięci, ale nie komputera lecz użytkownika. Ta gra w stylu "memory" polega na zapamiętywaniu układów kolorowych kwadratów i przywoływania ich ułożenia z pamięci.

Gry można pobrać na stronie projektu UEFIGame, gdzie także udostępniono krótkie filmiki demonstracyjne - niektóre tytuły umożliwiają edytowanie (lub podmianę) plików, by dodać nową zawartość.

Image
telepolis
gry BIOS UEFI
Zródła zdjęć: mycroftsnm / shutterstock.com
Źródła tekstu: Tom's Hardware