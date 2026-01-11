Te gry odpalisz z BIOS-u. Jeśli przegrasz, wyłączą Ci komputer

BIOS, a konkretniej UEFI, nie jest z reguły miejscem kojarzonym z zabawą. A jednak pewien entuzjasta oprogramowania stworzył aż pięć gier, które odpalimy po odpaleniu komputera, przed wejściem do systemu operacyjnego - o ile w ogóle wejdziemy, bo tu właśnie tkwi haczyk.

Pięć gier ukrytych w UEFI

Alejandro Armas, który posługuje się pseudonimem mycroftnsm na GitHubie przygotował pięć gier do pobrania, którym przyświeca filozofia "Wygrałeś? Odpalisz kompa. Przegrałeś? Wyłączy się".

Gra pod tytułem User Evaluation for Ineptness podaje nam dwie losowe liczby (w zakresie od 0 do 99) i pyta nas o wynik ich dodawania. Przy nieprawidłowej odpowiedzi, system rzuca w Twoją stronę obelgę i wyłącza komputer.

Z kolei Insult Sword Fighting powinno przypaść do gustu fanom przygodówek Monkey Island, bo idea przyświecająca tej grze to pojedynki na wyzwiska, dobrze znane z klasyka LucasArts. W skrócie - UEFI rzuca w naszą stronę obraźliwe zdanie, a my musimy wybrać skuteczny "kontratak" - jeśli nam się uda to będziemy mogli odpalić komputer.

Następnie mamy Fall to Boot, grę w której widzimy proceduralnie generowany tunel przesuwający się w pionie. Naszym zadaniem jest dostać się na sam dół tego tunelu, albo inaczej nie uda nam się wystartować komputera ("fail to boot"). Jeśli nasz kursor w kształcie gwiazdki uderzy o ściany tunelu w trakcie "zjazdu" - przegrywamy.

Dalej mamy Age Verification - quiz wiedzy o popkulturze, zainspirowany grą Leisure Suit Larry. Autor gry uważa, że jest to świetne narzędzie do odfiltrowania, kto jest za młody by używać komputera.

Ostatni tytuł to UEFI Says i jest to test pamięci, ale nie komputera lecz użytkownika. Ta gra w stylu "memory" polega na zapamiętywaniu układów kolorowych kwadratów i przywoływania ich ułożenia z pamięci.