Polacy tracą średnio 1837 zł. Na głupocie

Wiele mówi się o oszustwach internetowych i tym, jak ich uniknąć. Sami wielokrotnie podnosimy ten temat. Ostrzeżenia publikują też banki czy CERT. Pomimo tego Polacy wciąż na potęgę dają się robić w balona. Tracą na tym średnio 1837,20 zł, jak wynika z danych NBP.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polacy dają się oszukiwać

Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat bezgotówkowych transakcji oszukańczych w trzecim kwartale 2025 roku. Nie są one zbyt optymistyczne. Wzrosła nie tylko ich liczba, ale też wartość.

Według NBP w trzecim kwartale 2025 roku doszło aż do ponad 108 tys. transakcji oszukańczych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Do tej kategorii zaliczają się karty płatnicze, polecenia przelewy oraz polecenia zapłaty. To wzrost o 4,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Jednocześnie wzrosła też ogólna kwota, na jaką Polacy dali się oszukać. Wyniosła ona 199,6 mln zł (w ciągu zaledwie 3 miesięcy!). To z kolei wzrost o 1,2 proc. w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku. Średnia kwota każdej takiej oszukańczej transakcji to 1837,20 zł. Chociaż na tym polu jest poprawa, bo jest ona mniejsza o 57,70 zł. Jednak marne to pocieszenie.

Jak się bronić?

Jak się przed takimi oszustwami bronić? Jest kilka prostych zasad, którymi trzeba się kierować. Dotyczą one nie tylko transakcji oszukańczych, ale ogólnie rzecz biorąc oszustw internetowych: