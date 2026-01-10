Polacy tracą średnio 1837 zł. Na głupocie
1837,20 zł — tyle średnio tracą Polacy na czymś, czego dało się łatwo uniknąć. Danie nie pozostawiają złudzeń.
Wiele mówi się o oszustwach internetowych i tym, jak ich uniknąć. Sami wielokrotnie podnosimy ten temat. Ostrzeżenia publikują też banki czy CERT. Pomimo tego Polacy wciąż na potęgę dają się robić w balona. Tracą na tym średnio 1837,20 zł, jak wynika z danych NBP.
Polacy dają się oszukiwać
Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat bezgotówkowych transakcji oszukańczych w trzecim kwartale 2025 roku. Nie są one zbyt optymistyczne. Wzrosła nie tylko ich liczba, ale też wartość.
Według NBP w trzecim kwartale 2025 roku doszło aż do ponad 108 tys. transakcji oszukańczych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Do tej kategorii zaliczają się karty płatnicze, polecenia przelewy oraz polecenia zapłaty. To wzrost o 4,4 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Jednocześnie wzrosła też ogólna kwota, na jaką Polacy dali się oszukać. Wyniosła ona 199,6 mln zł (w ciągu zaledwie 3 miesięcy!). To z kolei wzrost o 1,2 proc. w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku. Średnia kwota każdej takiej oszukańczej transakcji to 1837,20 zł. Chociaż na tym polu jest poprawa, bo jest ona mniejsza o 57,70 zł. Jednak marne to pocieszenie.
Jak się bronić?
Jak się przed takimi oszustwami bronić? Jest kilka prostych zasad, którymi trzeba się kierować. Dotyczą one nie tylko transakcji oszukańczych, ale ogólnie rzecz biorąc oszustw internetowych:
- Nigdy nie podawaj loginów, haseł, kodów SMS, danych karty ani skanu dokumentów w odpowiedzi na maila, SMS czy telefon – bank, policja czy urząd nigdy o to nie proszą takimi kanałami.
- Zawsze stosuj silne i unikalne hasła do różnych serwisów oraz włącz dwuskładnikowe logowanie (2FA) tam, gdzie to możliwe.
- Zachowuj zasadę ograniczonego zaufania: nie klikaj podejrzanych linków, nie otwieraj niespodziewanych załączników, nie loguj się do banku z linku z wiadomości – wpisuj adres ręcznie.
- Sprawdzaj wiarygodność stron i sklepów internetowych (certyfikat https, opinie, dane kontaktowe firmy) oraz unikaj bardzo „okazyjnych” ofert wymagających szybkiej decyzji.
- Regularnie aktualizuj system, przeglądarkę i aplikacje oraz korzystaj z programu antywirusowego i zapory, bo łatki bezpieczeństwa chronią przed nowymi atakami.
- Nie loguj się do bankowości i innych wrażliwych usług przez publiczne Wi‑Fi; używaj zaufanej sieci lub VPN.
- Bądź czujny na presję czasu i granie na emocjach – oszuści często straszą konsekwencjami lub obiecują szybki zysk; zatrzymaj się, zweryfikuj sytuację u źródła innym kanałem.
- Regularnie monitoruj swoje konta (bankowe, pocztowe, społecznościowe) i ustaw powiadomienia; w razie podejrzanych operacji natychmiast skontaktuj się z bankiem i zgłoś sprawę na policję lub do CERT Polska