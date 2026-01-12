Te modele kupują Polacy. Padł rekord
W 2025 roku padł rekord. Polacy kupili najwięcej nowych aut w historii. Te modele cieszyły się szczególnym uznaniem.
Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2025 roku padł rekord pod względem liczby kupionych, nowych aut. W sumie Polacy zdecydowali się zarejestrować aż 597 tys. samochodów prosto z salonu. To wzrost o 8,3 proc. rok do roku i jednocześnie najlepszy wynik w historii naszego kraju.
Te samochody kupują Polacy
Z danych PZPM wynika, że w 2025 roku Polacy zarejestrowali aż o 46 tys. nowych samochodów więcej niż w 2024 roku. Jednocześnie był to wynik o 41,8 tys. lepszy niż w 2019 roku, który do tej pory był pod tym względem rekordowy.
Jakie auta cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków? Od kilku lat królem sprzedaży jest nad Wisłą Toyota Corolla. W tym roku również tak było, chociaż japoński model zanotował ponad 20-procentowy spadek sprzedaż rok do roku. Na drugim miejscu, z bardzo niewielką stratą, znalazła się Skoda Octavia, która może pochwalić się prawie 10-procentową poprawą względem 2024 roku.
Pełna lista 10. najpopularniejszych nowych samochodów prezentuje się następująco:
- Toyota Corolla - 23 487 (-20,3 proc.)
- Skoda Octavia - 21 121 (+9,6 proc.)
- Toyota CH-R - 14 239 (-1,9 proc.)
- Kia Sportage - 13 764 (-2,6 proc.)
- Toyota Corolla Cross - 13 435 (-13,9 proc.)
- Hyundai Tucson - 11 644 (-11,6 proc.)
- Toyota Yaris - 10 545 (-25,7 proc.)
- Volkswagen T-Roc - 10 032 (+8,8 proc.)
- Toyota RAV4 - 9466 (-8,9 proc.)
- MG HS - 8660 (+95,1 proc.)
Warto też zauważyć, że w 2025 roku Polacy zarejestrowali aż 49 161 samochodów z chińskim rodowodem. To o ponad 350 proc. więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu ich udział w całym rynku wzrósł z 1,9 do 8,2 proc.