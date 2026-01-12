Te modele kupują Polacy. Padł rekord

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w 2025 roku padł rekord pod względem liczby kupionych, nowych aut. W sumie Polacy zdecydowali się zarejestrować aż 597 tys. samochodów prosto z salonu. To wzrost o 8,3 proc. rok do roku i jednocześnie najlepszy wynik w historii naszego kraju.

Te samochody kupują Polacy

Z danych PZPM wynika, że w 2025 roku Polacy zarejestrowali aż o 46 tys. nowych samochodów więcej niż w 2024 roku. Jednocześnie był to wynik o 41,8 tys. lepszy niż w 2019 roku, który do tej pory był pod tym względem rekordowy.

Jakie auta cieszyły się największym zainteresowaniem Polaków? Od kilku lat królem sprzedaży jest nad Wisłą Toyota Corolla. W tym roku również tak było, chociaż japoński model zanotował ponad 20-procentowy spadek sprzedaż rok do roku. Na drugim miejscu, z bardzo niewielką stratą, znalazła się Skoda Octavia, która może pochwalić się prawie 10-procentową poprawą względem 2024 roku.

Pełna lista 10. najpopularniejszych nowych samochodów prezentuje się następująco:

Toyota Corolla - 23 487 (-20,3 proc.) Skoda Octavia - 21 121 (+9,6 proc.) Toyota CH-R - 14 239 (-1,9 proc.) Kia Sportage - 13 764 (-2,6 proc.) Toyota Corolla Cross - 13 435 (-13,9 proc.) Hyundai Tucson - 11 644 (-11,6 proc.) Toyota Yaris - 10 545 (-25,7 proc.) Volkswagen T-Roc - 10 032 (+8,8 proc.) Toyota RAV4 - 9466 (-8,9 proc.) MG HS - 8660 (+95,1 proc.)