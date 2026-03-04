Bezpieczeństwo

Zapłacił 3 tys. za kartę. Nie przewidział jednego

Klient kupujący kartę graficzną za 3 tysiące złotych, nie przewidział jednego - że nigdy nie zobaczy jej na oczy. 38-letni użytkownik portalu sprzedażowego został oszukany, jak wiele innych osób w ostatnim czasie. Już na starcie, popełnił kardynalny błąd - przeniósł się z konwersacją poza oficjalną platformę.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:51
1
Karta kosztowała 3 tysiące złotych. Ale czy w ogóle istniała?

38-letni mieszkaniec przekonał się boleśnie, że zakup karty graficznej na stronie portalu sprzedażowego może skończyć się katastrofalnie dla jego portfela. Spełnił się najgorszy scenariusz - pieniądze zostały wydane, a produkt nie dotarł do adresata. Wystawiający kartę, zaraz po otrzymaniu przelewu, ulotnił się z platformy, a ogłoszenie zniknęło bezpowrotnie. 

Podał numer telefonu i już "go mieli"

Do całego zdarzenia doszło pod koniec lutego 2026 roku. 38-latek zobaczył w internecie ogłoszenie dotyczące sprzedaży karty graficznej. Skontaktował się ze sprzedającym za pośrednictwem portalu sprzedażowego, ale w trakcie rozmowy został poproszony o podanie numeru telefonu i nim się zorientował, cała rozmowa płynnie została przeniesiona na komunikator, poza oficjalny serwis. 

Przelew ustalony mailowo - jaka jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

Sprzedający w dalszym kroku, poprosił o adres mailowy i tą drogą przesłał dane do przelewu za wystawiony przedmiot. Kupujący, przekonany o tym, że wystawiający ma uczciwe zamiary, przelał kwotę w wysokości 3 tysięcy złotych na podany numer konta. Po dokonaniu transakcji, czekał na przesyłkę, albo jakiekolwiek informacje o jej nadaniu. Niestety, kontakt ze sprzedającym nagle się urwał, a ogłoszenie zniknęło z portalu. Karty nigdy nie zobaczył na oczy. 

Policja przypomina, aby zachować ostrożność także podczas kupowania przedmiotów na portalach sprzedażowych. Nigdy nie przenosić rozmów poza portal sprzedażowy, ani nie dokonywać przelewów na podstawie ustaleń w wiadomościach lub mailach. Tylko korzystanie z oficjalnych systemów komunikacji i płatności daje gwarancję odzyskania pieniędzy. 

telepolis
Źródła zdjęć: tsyhun / Shutterstock
Źródła tekstu: walbrzych.policja.gov.pl