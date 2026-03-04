Zapłacił 3 tys. za kartę. Nie przewidział jednego

Karta kosztowała 3 tysiące złotych. Ale czy w ogóle istniała?

38-letni mieszkaniec przekonał się boleśnie, że zakup karty graficznej na stronie portalu sprzedażowego może skończyć się katastrofalnie dla jego portfela. Spełnił się najgorszy scenariusz - pieniądze zostały wydane, a produkt nie dotarł do adresata. Wystawiający kartę, zaraz po otrzymaniu przelewu, ulotnił się z platformy, a ogłoszenie zniknęło bezpowrotnie.

Podał numer telefonu i już "go mieli"

Do całego zdarzenia doszło pod koniec lutego 2026 roku. 38-latek zobaczył w internecie ogłoszenie dotyczące sprzedaży karty graficznej. Skontaktował się ze sprzedającym za pośrednictwem portalu sprzedażowego, ale w trakcie rozmowy został poproszony o podanie numeru telefonu i nim się zorientował, cała rozmowa płynnie została przeniesiona na komunikator, poza oficjalny serwis.

Przelew ustalony mailowo - jaka jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

Sprzedający w dalszym kroku, poprosił o adres mailowy i tą drogą przesłał dane do przelewu za wystawiony przedmiot. Kupujący, przekonany o tym, że wystawiający ma uczciwe zamiary, przelał kwotę w wysokości 3 tysięcy złotych na podany numer konta. Po dokonaniu transakcji, czekał na przesyłkę, albo jakiekolwiek informacje o jej nadaniu. Niestety, kontakt ze sprzedającym nagle się urwał, a ogłoszenie zniknęło z portalu. Karty nigdy nie zobaczył na oczy.