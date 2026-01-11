Gracie w Genshina, Honkaia czy inne FGO? Zarabiają krocie, ale to nie oni są na tronie

Gry gacha zarabiają miliony co miesiąc

Jak co miesiąc analitycy Sensor Tower przygotowali zestawienie gier gacha i ich przychodów w ostatnim miesiącu. O ile gry chińskiego studia Mihoyo takie jak Genshin Impact, Honkai Star Rail czy Zenless Zone Zero wszystkie znajdują się w czołówce... to nie do nich należy aktualnie korona. Na szczycie jest inna chińska gra - Love and Deepspace. To dośc specyficzny tytuł, bo celuje wyłącznie w żeńskiego odbiorcę. Główna bohaterka może romansować z masą przystojnych męskich postaci.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na uwagę zwraca również wysokie miejsce gry Fate/Grand Order. To zdecydowania najstarsza gra w czołówce. Tytuł jest na rynku już od 2015, co w realiach gier mobilnych czyni go prawie prehistorycznym. FGO to zupełnie inny typ gry - kusi on walką u boku postaci historycznych i mitologicznych. Nie brakuje jednak też lżejszych rozgrywek jak eventy walentynkowe. Kto wzgardzi prezentem od samej Joanny D'Arc?

W Polsce oczywiście najpopularniejsze są gry chińskiego Mihoyo. I to właśnie Chiny okupują większość czołówki. Z Państwa Środka wywodzi się aż 6 najpopularniejszych gier tego typu. Poza grami Mihoyo to chociażby Wuthering Waves. Pozostałe 4 to Japonia. W tej grupie znajdziemy poza FGO na przykład Pockemon TCG Pocket.

Czołówka TOP 10 gier gacha z zarobkami za grudzień 2025 prezentuje się następująco:

1. Love and Deepspace 82,5 mln USD

2. Genshin Impact 42,83 mln USD

3. Pockemon TCG Pocket 36 mln USD

4. Zenless Zone Zero 33,8 mln USD

5. Honkai Star Rail 27,9 mln USD

6. Fate/Grand Order 25,38 mln USD

7. Wuthering Waves 23,28 mln USD

8. Monster Strike 21,3 mln USD

9. Uma Musume: Pretty Derby 21,26 mln USD