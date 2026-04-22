Fiskus uprzedza Polaków. Chodzi o najbliższą sobotę

Krajowa Administracja Skarbowa wydała komunikat, w którym informuje Polaków o planowanych utrudnieniach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:10
Fiskus uprzedza Polaków. Chodzi o najbliższą sobotę

Każda usługa online co jakiś czas wymaga prac serwisowych. Przerwy regularnie zdarzają się między innymi w bankach. Jednak tym razem dotkną one usługi prowadzonej przez fiskusa.

Nie zadziała Twój e-PIT

Skarbówka poinformowała o planowanych pracach serwisowych w usłudze e-PIT. To o tyle ważne, że zbliża się ostateczny termin składania rocznych zeznań podatkowych. Tymczasem już w najbliższy weekend dostęp do usługi może być utrudniony. Na szczęście tylko przez chwilę.

Kalkulator SHARP Handheld Box EL243S Zasilanie bateryjno-słoneczne, 3 pamięci Srebrny
Kalkulator ELEVEN LC-110NR-PK Zasilanie bateryjne, 3 pamięci
Kalkulator ELEVEN LC-210NR Zasilanie bateryjne, 3 pamięci
Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT zostały zaplanowane na sobotę 25 kwietnia. Utrudnienia, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mogą występować w godzinach od 22:30 do 23:30. W tym czasie usługa Twój e-PIT nie będzie dostępna.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

poinformował fiskus na stronie podatki.gov.pl.
Źródła zdjęć: daily_creativity / Shutterstock.com
Źródła tekstu: podatki.gov.pl