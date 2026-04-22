Fiskus uprzedza Polaków. Chodzi o najbliższą sobotę

Każda usługa online co jakiś czas wymaga prac serwisowych. Przerwy regularnie zdarzają się między innymi w bankach. Jednak tym razem dotkną one usługi prowadzonej przez fiskusa.

Nie zadziała Twój e-PIT

Skarbówka poinformowała o planowanych pracach serwisowych w usłudze e-PIT. To o tyle ważne, że zbliża się ostateczny termin składania rocznych zeznań podatkowych. Tymczasem już w najbliższy weekend dostęp do usługi może być utrudniony. Na szczęście tylko przez chwilę.

Prace serwisowe w usłudze Twój e-PIT zostały zaplanowane na sobotę 25 kwietnia. Utrudnienia, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mogą występować w godzinach od 22:30 do 23:30. W tym czasie usługa Twój e-PIT nie będzie dostępna.