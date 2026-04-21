Przypomni nam się "Seksmisja"? Coraz bliżej do wielkiej premiery Netflixa

Na Netflixie już czuć lato i gorące klimaty. Platforma zadbała o to, aby majowe premiery naprawdę rozgrzały widzów, a także wywołały pewnego rodzaju nostalgię. Przynajmniej, jeśli chodzi o polskich widzów. "Panie przodem" to film, który może przywołać skojarzenia z kultową "Seksmisją".

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:37
"Panie przodem" na Netflixie od 22 maja 2026

Jedni obejrzą z ciekawości i dla czystej rozrywki, inni dlatego, że są fanami charakterystycznego Sachy Barona Cohena, czyli Borata. Ja akurat wielką fanką aktora nie jestem, co nie oznacza, że nie jestem w stanie docenić jego fenomenu i faktu, że jest on dość nieszablonowym aktorem, który sprawdza się właśnie w komediach. 

Widz, sięgając po film z Boratem, o lekkim tytule "Panie przodem" ma nadzieję, na lekki i komediowy seans. I taki dokładnie miał zamiar Netflix, postanowił zaserwować swoim widzom komedię, w której to panie wysuwają się na pierwszy plan. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor BLAUPUNKT 55UGC5500S 55" LED 4K Google TV HDMI 2.1
Telewizor BLAUPUNKT 55UGC5500S 55" LED 4K Google TV HDMI 2.1
0 zł
1449 zł - najniższa cena
Kup teraz 1449 zł
Telewizor BLAUPUNKT 32HCE4000S 32" LED
Telewizor BLAUPUNKT 32HCE4000S 32" LED
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Telewizor AIWA 55GO70804UHD 55'" LED 4K Google TV Dolby Atmos
Telewizor AIWA 55GO70804UHD 55'" LED 4K Google TV Dolby Atmos
-140 zł
1539.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Advertisement

Rzeczywistość rodem z "Seksmisji"

Główny bohater Damien (Sacha Baron Cohen) to znany z zamiłowania do kobiet, bogacz i szowninista. Pewnego razu, ma wypadek i budzi się w nowej, całkowicie odmienionej, rzeczywistości, w której to kobiety rządzą i są uznawane za silne jednostki. A w jego firmie, trzyma ster, Alex (Rosamund Pike), która niegdyś była wyśmiewana na spotkaniach zarządu. Bohater musi jakoś odnaleźć się w całej tej sytuacji.

Przewrotna satyra o tym, co by było, gdyby role się odwróciły. Bezwstydny kobieciarz dostaje nauczkę, gdy trafia do równoległego świata rządzonego przez kobiety i zadziera z ostrą babką, która naprawdę daje mu popalić.

tak brzmi oficjalny opis Netflixa.

To właśnie tego typu fabuła nasuwa nam, Polakom, skojarzenia co do "Seksmisji", w której Maks (Jerzy Stuhr) oraz Albert (Olgierd Łukaszewicz) trafiają do rzeczywistości, w której światem rządzą kobiety. Ale to właściwie jedyne co łączy oba filmy, trudno bowiem doszukiwać się jakiegoś głębszego wymiaru w produkcji "Panie przodem". To przede wszystkim komedia, uderzajaca w stereotypy związane z płcią i kawał dobrej rozrywki. Co więcej, inspiracją do niego nie była polska "Seksmisja", ale francuski film z 2018 roku, "Nie jestem łatwy".

Reżyserka filmu to Thea Sharrock, która ma na swoim koncie już filmy takie,jak: "Zanim się pojawiłeś", "Wredne liściki" i "Piękna gra". 

"Panie przodem" z premierą na Netflixie 22 maja 2026.

Ekspres Philips LatteGo
Netflix premiera co nowego na netflix nowości netflix premiera netflix
Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix, The Guardian