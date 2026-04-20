Stranger Things już za 3 dni. Mocna premiera na Netflixie

Stranger Things powraca. Dzieciaki z Hawkins na Netflixie od 23 kwietnia

Wiadomo było, że ta produkcja namiesza wśród fanów "Stranger Things", ale też i warto na nią czekać. Już za 3 dni, czyli 23 kwietnia na Netflixie pojawią się nowe epizody z udziałem znanych nam bohaterów. Lubiane postaci powrócą w animowanym spin-offie, gdzie będzie czekała na nich nowa zagadka do rozwiązania.

Stranger Things: Opowieści z '85

Akcja animowanego "Stranger Things" będzie rozgrywała się zimą 1985 roku, między wydarzeniami drugiego i trzeciego sezonu. A to oznacza tylko jedno - słynna Jedenastka powróci na nasze ekrany w pełnej krasie i to w swojej młodszej wersji. Mike, Dustin, Will, Lucas i Max w animowanej odsłonie muszą stawić czoła nowej tajemnicy i tym samym, uratować świat. Nową animację reżyserował Eric Robles. Głosów nie będą podkładać aktorzy, których znamy z filmowej wersji, ale usłyszymy zupełnie nowe osoby. W "Opowieściach z '85" pojawi się też nowa postać Nikki Baxter, która ma być większa i wyższa rangą od Jedenastki i jej przyjaciół.