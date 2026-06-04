Stworzyli nietypowego wirusa. Uczy się rozprzestrzeniając się w sieci

Wirus, który myśli w locie

Nicolas Papernot, specjalista od bezpieczeństwa systemów uczących się z Uniwersytetu w Toronto, wraz z zespołem stworzył coś, co do tej pory istniało tylko w teorii. Robak komputerowy napędzany AI, który sam się replikuje i rozprzestrzenia po sieci, ale ze samoświadomością. Co odróżnia go od wcześniej stworzonych wirusów, jak np. słynny WannaCry z 2017 roku, to brak z góry napisanego skryptu.

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Wcześniejsze robaki potrafiły uderzyć tylko tam, gdzie znalazły konkretną, wcześniej przewidzianą lukę. Wystarczyło tę lukę załatać i problem znikał. Z kolei ten nowy wirus nie ma z góry zaprogramowanej listy słabości, które chce atakować.

Zamiast tego analizuje każde urządzenie, które napotka i sam na bieżąco wymyśla strategię ataku. Do tego nie potrzebuje połączenia z komercyjnym modelem AI w stylu ChatGPT czy Claude. Przejmuje moc obliczeniową zainfekowanych maszyn i uruchamia na nich ogólnodostępny model językowy, który można ściągnąć z internetu za darmo. W efekcie każda kolejna infekcja jest dla atakującego dosłownie bezkosztowa.

Podczas testów wirus działał jednocześnie na urządzeniach z systemami Linux, Windows i IoT, czyli na przykład routerach czy kamerach sieciowych, wykorzystując realne luki spotykane w sieciach korporacyjnych.

Dobra wiadomość jest taka, że eksperyment odbywał się w izolowanym środowisku wirtualnym, więc żadne realne komputery nie były zagrożone. Badacze stworzyli prototyp wyłącznie po to, żeby udowodnić, że taki scenariusz jest możliwy, i zmotywować branżę do budowania zabezpieczeń zanim pojawi się realne zagrożenie.