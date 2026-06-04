Technojanusz na wakacjach

Na wakacje z przyczepką | Bumbox na plaży

Ponad dwadzieścia lat temu absolutnym minimum na wakacjach był telefon i aparat — może nawet cyfrowy, choć to była wtedy rzadkość. Czasem nie brało się nawet tego. Pamiętam, jak w 1999 roku jadąc z Międzyzdrojów do Poznania, prawie całą drogę przegadałem przez komórkę. I to był wtedy szczyt możliwości — zasięg na głównej trasie. W mniejszych miejscowościach sieć dopiero raczkowała.

Dalsza część tekstu pod wideo

W 2000 roku zdarzyło mi się pracować w terenie bez żadnego dostępu do internetu — poza tym, który można było wycisnąć z sieci komórkowej. Do jednego z miesięczników teksty pisałem na Ericssonie MC218. Po zredagowaniu teksty wysyłałem przez podczerwień do telefonu Ericsson R320s, a ten łączył się z siecią przez GPRS. Słałem je z namiotu, w deszczu. Poczucie mobilności było niesamowite — i dziś mało kto to zrozumie.

Kiedyś byliśmy przekonani, że za kilka lat wszyscy będą nosić takie telefony. Doskonałe, wszechstronne... z QWERTY!

Około 2001 roku teksty pisałem często na trasie Poznań — Warszawa i z powrotem — na Nokii Communicator 9110. Zdarzyło mi się nawet pomóc koleżance w napisaniu opracowania o telefonii komórkowej — jakieś czterdzieści, pięćdziesiąt stron A4. Jedną część napisałem jadąc z Poznania do Warszawy, drugą w drodze powrotnej. Co prawda nie były to wakacje, ale mobilność i wolność nabierały wtedy zupełnie innego znaczenia.

Szczytem szczytów był wypad na Słowację na przełomie 2002 i 2003 roku. W bagażu miałem Canona EOS 10D, laptopa i satelitarny telefon Thuraya działający z kartą Era — dzisiejszy T-Mobile. Łączność praktycznie wszędzie, ale bez transmisji danych. Opóźnienie w połączeniach głosowych rzędu dwóch sekund nikomu wtedy nie przeszkadzała — liczyło się to, że można w każdej chwili zadzwonić. Człowiek był w szoku, że rozmawia przez satelitę w miejscach, gdzie inni wspinali się na drzewa w poszukiwaniu zasięgu.

W 2004 roku spędziłem trzy tygodnie w Bieszczadach, a dokładnie w Komańczy. Bez telefonu satelitarnego, za to z pożyczonym od Garmina terminalem GPS. Podawał współrzędne geograficzne, bez map — tych wtedy jeszcze nie było. Przydał się, gdy straciłem orientację w terenie: dzięki drukowanym mapom wojskowym i odczytom z terminala trafiłem z powrotem do kwatery. Zasięgu komórkowego praktycznie nie było — tylko w większych miejscowościach. Wracałem tam kilka razy w latach 2017–2019 i dalej jestem tą okolicą zachwycony. Dzicz pozostała dziczą.

Pod koniec 2004 roku kupiłem 9 iPoda Classic z dyskiem 40 GB. Niedawno go zresztą sprzedałem — niestety trochę uszkodzony, mimo wymienionego akumulatora. Szkoda, bo świetny sprzęt. Miałem na nim praktycznie całą bibliotekę muzyczną zrzuconą z dużej kolekcji płyt CD. Służył mi dzielnie przez pięć, może sześć lat i odbył ze mną podróże liczone w dziesiątkach tysięcy kilometrów. W pewnym momencie dołączył do niego power bank — regularnie go karmiłem, gdy chciałem słuchać muzyki w samolocie. Dziś brzmi to niewinnie, ale wtedy cały album w kieszeni był czymś absolutnie niezwykłym.

W ciągu tych ponad dwudziestu lat do bagażu przybywało coraz więcej gadżetów. I tu mamy dwie drogi: albo jedziemy leżeć na plaży jak rasowe wieloryby, albo bawimy się kabelkami — a może jedno i drugie.

Źródełka potrzebne jak nigdy

Co zabrać ze sobą, żeby mieć jakąś bazę już na starcie? Przede wszystkim dobrą, wydajną, wieloportową ładowarkę — taką, która pozwoli dokarmiać kilka urządzeń jednocześnie. Po co wozić kilka osobnych, skoro za kilkaset złotych (albo i kilkadziesiąt) można mieć jedną, która zasili laptopa, aparat, kamerę i resztę? Uzupełnieniem ładowarki może być przetwornica samochodowa i porządny power bank, który uzupełni energię tam, gdzie jej nie ma. U mnie absolutnym must-have są: ładowarka 100 W, przetwornica 140 W i power banki 20 000 oraz 30 000 mAh firmy Baseus.

Powerbanki Baseusa dają radę w terenie

Właścicielom kamperów — i nie tylko — przyda się też panel solarny, a w skrajnych przypadkach agregat prądotwórczy. Brzmi jak kompletne szaleństwo, ale w praktyce sprowadza się do trzech rzeczy: wielofunkcyjna ładowarka dużej mocy, przetwornica i power bank. Niewielkie urządzenia, które łatwo schować — za to robią robotę.

"Nie mam w co się ubrać"

Dziś większość sprzętu używa USB-C — laptop, tablet, aparat, powerbank, słuchawki. To dobra wiadomość, bo oznacza mniej rodzajów kabli. Zła: nie każdy kabel USB-C obsługuje wszystko. Inny do ładowania, inny do transferu danych, inny do obrazu — a na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. Warto postawić na kilka dobrych przewodów z certyfikatem 100 W — takie poradzą sobie z ładowaniem, danymi i sygnałem wideo jednocześnie.

Jak dobrze, że tyle zmieniło się w ładowarkach

Do kompletu przyda się hub USB-C z kilkoma portami, slotami na karty pamięci i wyjściem HDMI. Dobra wieloportowa ładowarka 100–140 W pozwoli zasilić laptopa, tablet i telefon jednocześnie z jednego gniazdka. Jeden zasilacz, kilka kabli, zero przedłużaczy. W pokojach hotelowych czy innych, często brakuje dużej ilości gniazdek elektrycznych. Jeszcze kilka lat temu brałem ze sobą co najmniej jeden przedłużacz, teraz nie jest on już potrzebny.

Jakby tu wysłać komuś pozdrowionka

Pół biedy, jeśli w miejscu docelowym jest zasięg. To i tak tylko połowa sukcesu — w mocno obleganych przez turystów miejscach transmisja potrafi zwolnić do zera. Można udostępniać internet ze smartfona, ale lepszym rozwiązaniem jest osobny router. Przez lata zabierałem ze sobą modemy 3G i LTE — najpierw jako klucz USB, potem jako osobne urządzenie zasilane z baterii lub z sieci. Główną robotę robiły u mnie zawsze sprzęty Huawei. Dziś możliwości jest więcej: są modemy 5G, a tam, gdzie zasięgu brakuje lub nie ma go wcale, świetną opcją jest Starlink Mini, z którego po wybraniu odpowiedniego planu taryfowego, można korzystać praktycznie wszędzie.

Porządny router to podstawa

Przed wyjazdem warto też pomyśleć o eSIM. To wirtualna karta aktywowana przez aplikację — bez fizycznego nośnika. Serwisy takie jak Airalo czy Holafly oferują pakiety danych od operatorów z całego świata, często taniej niż roaming. Są haczyki: nie każdy telefon obsługuje eSIM, a aktywacja bez zasięgu potrafi być kłopotliwa (wymagane jest Wi-Fi). Warto mieć fizyczną kartę jako backup.

Tak, tam z tyłu są 2 projektory, nie pytajcie...

Można też zdać się na WiFi na kwaterze — ale często jest to łącze tak marnej jakości, że szkoda nerwów. Lepiej zadbać o własny dostęp i bez problemu korzystać ze streamingu. No i zamiast tradycyjnych kartek pocztowych — które z pomocą Poczty z Trąbką mogą nie dotrzeć nigdy — warto pomyśleć o multimedialnych widokówkach. Szybciej, taniej i z większą szansą, że adresat w ogóle je zobaczy.

Aparat, a może coś więcej

Smartfon wystarczy do większości zastosowań — zdjęcia, wideo, nawigacja i przeglądanie internetu. Problem zaczyna się, gdy chcemy czegoś więcej: naprawdę dobrej jakości fotografii lub materiału wideo. Wtedy nie ma wyjścia — potrzebny jest aparat z wymiennymi obiektywami. Dobrze mieć dwa: ja używam szkieł 16–35 mm i 70–200 mm, a do tego Sony A7III — stary, ale jary.

Przy codziennych ujęciach przyda się kamera sportowa z odpowiednim mocowaniem. Tu ważna zasada: nagrywać tylko to, co zaplanowane i naprawdę warte zachowania. Gdy surówek zbierze się kilkanaście godzin, montaż zamieni urlop w pracę. Sam wpadłem w tę pułapkę — nagrania z GoPro z wyjazdu do Łeby zajęły ponad terabajt.

Do kamery sportowej gimbal nie jest potrzebny, bo te od kilku lat oferują świetną stabilizację obrazu. Można też do zestawu foto/wideo dorzucić jeszcze małego drona. Należy tylko pamiętać o tym, że do niektórych krajów nie można go zabrać (np. do popularnego Egiptu), tak samo, jak aparatu z długim obiektywem.

Dron, nie zapomnijmy o dronie

Przy drogim sprzęcie warto też pomyśleć o ubezpieczeniu. Standardowe OC i NNW tego nie obejmują — potrzebna jest osobna polisa na sprzęt elektroniczny lub fotograficzny. Część firm oferuje ubezpieczenia pokrywające kradzież, zalanie i uszkodzenie mechaniczne, również za granicą. Koszt to zazwyczaj kilka procent wartości sprzętu rocznie — przy aparacie, obiektywach i kamerze wartych kilkanaście tysięcy złotych to wydatek, który może uratować wyjazd.

Nośniki — przyjemność dla oka, ból dla portfela

Karty pamięci i dyski to zakup, przy którym człowiek odczuwa wyraźny uszczerbek na zdrowiu — finansowym. Markowe karty SD 512 GB to kilkaset złotych za sztukę, a w wielu aparatach bezlusterkowych gniazda są dwa. Jeśli sprzęt wymaga kart CFexpress — dopłacasz jeszcze więcej. Dysk SSD 2 TB z USB-C to koszt około tysiąca złotych, a przy 4 TB żegnasz się z poważniejszą sumą (2 tys. i więcej).

Problem w tym, że objętość nagrań rośnie szybciej, niż ceny nośników spadają. Wideo w 4K RAW zajmuje 1–4 GB na minutę, w 6K nawet 5–8 GB. Godzina materiału to spokojnie 100–500 GB, zależnie od formatu. Karta 512 GB wystarcza na kilka godzin materiału. I po intensywnej eksploatacji w ciągu kilku lat potrafi paść. Tania alternatywa z Aliexpress kusi — ale utrata ujęć z wakacji życia boli bardziej niż przepłacony nośnik.

Pamięć, jej nie może zabraknąć

Na tanie nośniki w najbliższym czasie nie ma co liczyć. Boom na AI sprawił, że producenci obsługują przede wszystkim duże zamówienia korporacyjne, a ceny dla zwykłych konsumentów poszły w górę. Na trwałe obniżki trzeba czekać co najmniej do 2027 roku. Kupować warto teraz, gdy trafi się okazja.

I lepiej jest też mieć kilka mniejszych kart niż jedną dużą — gdy jedna padnie, tracisz cały materiał od razu.

Osobna kwestia to backup danych. Nawet kilka kart nie uchroni przed kradzieżą całego plecaka lub zalaniem sprzętu. Warto regularnie — najlepiej każdego wieczoru — zgrywać materiał do chmury. Google Photos, iCloud czy Backblaze działają w tle i nie wymagają uwagi. Przy słabym łączu można ograniczyć backup do zdjęć i najważniejszych nagrań, a resztę synchronizować po powrocie. Zasada jest prosta: materiał istniejący tylko w jednym miejscu to materiał, który już jest w połowie stracony.

Komputer, tablet, a może jedno i drugie

Laptop to dziś podstawa wakacyjnego ekwipunku dla każdego, kto choć trochę pracuje w terenie lub chce montować materiały na bieżąco. Do płynnego montażu wideo liczą się trzy rzeczy: procesor, RAM i karta graficzna. Minimum to 32 GB RAM, procesor Intel Core i7 lub AMD Ryzen 7 i dedykowana karta graficzna — DaVinci Resolve bardzo dobrze wykorzystuje GPU przy montażu, korekcji kolorów i eksporcie. I jeszcze jedna rzecz, o której łatwo zapomnieć: slot na kartę pamięci. Bez niego każde zgrywanie materiału to dodatkowy czytnik w torbie. Jeśli chodzi o konkretne modele — MacBook Pro z M5 Pro lub Max to topowy wybór, ale nie jedyny. Z Windowsem świetnie sprawdza się Lenovo Yoga Pro 9i lub laptopy z kartami RTX 5080/5090 dla bardziej wymagających. Tańsza, solidna opcja to Asus TUF Gaming F15 z RTX 4070.

No jak to na urlop bez laptopa?

Tablet to lżejsza alternatywa — możesz na nim oglądać filmy, czytać książki, przeglądać zdjęcia czy surfować po internecie. Jeśli dokładasz klawiaturę, robi się z niego całkiem znośne narzędzie do pracy. iPad z Magic Keyboard czy Logitech to jeden z tych zestawów, które sprawdzają się w podróży. Co ciekawe, na iPadzie działa już od jakiegoś czasu DaVinci Resolve — nie wszystkie funkcje wersji desktopowej są dostępne, ale do podstawowego i średnio zaawansowanego montażu w zupełności wystarcza.

Pytanie brzmi: brać jedno czy drugie? Jeśli nie montujesz wideo i nie pracujesz intensywnie — tablet wystarczy. Jeśli zależy ci na pełnej kontroli nad materiałem, laptop jest niezastąpiony. Niektórzy biorą oba — i trudno się dziwić. Z laptopa podłączonego do TV na kwaterze zrobisz też kino domowe.

Dodatkowe niezbędne graty

Dobre zdjęcie to nie tylko dobry aparat. Statyw podróżny to podstawa, ale nie każdy chce go taszczyć. Kompromisem jest ministatyw lub uchwyt z elastycznymi nogami, który można przypiąć do gałęzi, płotu czy barierki. Gdy nagrywamy wideo do smartfona przyda się mały gimbal np. DJI Osmo a do większych aparatów model pokroju DJI Ronin — świetny, ale to osobny bagaż. Warto jednak pamiętać, że nowsze kamery sportowe mają stabilizację na tyle dobrą, że dodatkowy stabilizator przestaje być koniecznością.

Tak Grażynko, same niezbędne rzeczy przecież. Dron, projektor, teleskop...

Sprzęt fotograficzny lubi dobre obchodzenie się z nim — zwykły plecak turystyczny tego nie zapewni. Dedykowane torby foto marek takich jak Lowepro, Peak Design czy F-Stop mają przegrody, wyściółki i szybki dostęp do aparatu. Im więcej sprzętu, tym cięższy bagaż — a na wyjeździe plecy czują każdy kilogram. Dobry kompromis to plecak hybrydowy z wymienną wkładką foto — na co dzień zwykły, w terenie studio. Warto też sprawdzić wcześniej, czy mieści się jako bagaż podręczny — linie lotnicze mają różne limity, a nikt nie chce oddawać drogiego sprzętu do luku.

Gdy mocno postanowiłeś zabrać tylko jeden głośnik i bierzesz ten ważący 13 kg

Dobre słuchawki z aktywną redukcją szumów to w podróży game changer. Długi lot, hałaśliwy autobus, głośni współpodróżni na kwaterze — ANC odcina to wszystko jednym kliknięciem. Sony WH-1000XM5 i Bose QuietComfort Ultra to wciąż topowe modele wśród nauszników. Kto woli mniejszy format, sięgnie po wersje douszne — Apple AirPods 3 Pro lub Sony WF-1000XM5. Warto zwrócić uwagę na pojemność etui ładującego — to ono decyduje o tym, ile razy naładujemy sprzęt bez dostępu do gniazdka. Na plażę lub kemping przyda się z kolei głośnik bluetooth — odporny na wodę i piasek, z baterią na cały dzień. JBL Charge i Anker Soundcore to sprawdzone propozycje w różnych przedziałach cenowych.

Głośnik winien być wodoodporny

A skoro już mamy to wszystko — zostaje jeszcze jedna kategoria: rzeczy, które brzmią jak przesada, dopóki ich nie zabierzesz

Konsola do gier to pierwszy kandydat. Steam Deck mieści się w plecaku, działa na baterii kilka godzin i daje dostęp do tysięcy tytułów. Przy okazji — to pełnoprawny komputer z Linuksem, który w razie potrzeby zastąpi laptopa do lżejszych zadań. W 2018 roku zabrałem w Bieszczady stacjonarkę z monitorem, żeby nie tracić postępów w sieciówce. Znajomi się śmiali — a ja mogłem robić postępy w zadaniach.

Retro czy współczesna? A może obie?

Smartwatch z dokładnym GPS-em i mapami offline to coś, czego wartość doceniasz dopiero wtedy, gdy się zgubisz. Garmin to klasyk dla aktywnych turystów — mapy topograficzne, nawigacja bez zasięgu, bateria liczona w dniach. Apple Watch sprawdzi się w mieście, ale w górach i terenie Garmin bije go na głowę. Pamiętam czasy, gdy nosiłem terminal GPS wielkości cegły — dziś to samo mieści się na nadgarstku.

A tutaj, drodzy Państwo, statyw z deski do krojenia (następnym razem statyw był już spakowany)

Miniprojektor to fanaberia w czystej postaci — i jeden z tych zakupów, przy których człowiek czuje się nieodpowiedzialnie dobrze. Małe urządzenie, biała ściana kwatery (lub sufit) i wieczór z filmem w rozmiarze kinowym. Modele takie jak Anker Nebula lub BenQ GP20 mieszczą się w torbie i działają na baterii. Czy to konieczność? Absolutnie nie. Czy warto zabrać? Zdecydowanie tak.

Nie ma, że jasno. Technojanusz wszystko poustawia na czas

Podsumowanie, czyli ile tego właściwie jest