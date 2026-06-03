Koniec domysłów. Samsung szykuje rewolucję w nazewnictwie

Nowa nazwa, stary znajomy

Z bazy danych Bluetooth SIG wyciekły właśnie certyfikaty dla nowego składaka Samsunga. Potwierdzają one, że bezpośredni następca modelu Galaxy Z Fold7 będzie ostatecznie nosił nazwę Galaxy Z Fold8 Ultra. Oznaczenie kodowe nowego urządzenia to SM-F976. Wpis ujawnia aż pięć wariantów smartfonu, które trafią na rynek japoński do wszystkich głównych operatorów oraz do wolnej sprzedaży.

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Pojawienie się dopisku "Ultra" w nazwie to zupełna nowość w tej serii . Może to sugerować całkowicie nową konstrukcję, jednak w rzeczywistości sprawy mają się inaczej. Według najnowszych przecieków, to właśnie wariant Ultra zachowa proporcje ekranu znane z poprzednich generacji. Nie jest to więc prosty model wyższy i niższy, a raczej element przebudowy całego portfolio.

Zupełnie nowym urządzeniem ma być za to "zwykły" Galaxy Z Fold8. Wszystko wskazuje na to, że zaoferuje on znacznie szerszy ekran. Ten wariant ma być też wyczuwalnie lżejszy. Zgodnie z informacjami ma ważyć tylko 201 gramów i mieć dwa aparaty z tyłu. Nie wiadomo jednak, czy ten szerszy model trafi na wszystkie rynki globalne.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Co kryje Galaxy Z Fold8 Ultra?

Mimo zachowania znanej formy, wariant Ultra przyniesie ważne i długo wyczekiwane ulepszenia. Znany informator Ice Universe podzielił się kluczowymi szczegółami na temat jego specyfikacji. Smartfon ma utrzymać masę 215 gramów. Jest to wynik dokładnie identyczny z tym, co oferuje obecny na rynku Galaxy Z Fold7.

Największą zmianą będzie bez wątpienia zasilanie. Pojemność akumulatora ma wzrosnąć z 4400 mAh do okrągłych 5000 mAh. Użytkownicy doczekają się także szybszego ładowania przewodowego o mocy 45 W. Co ciekawe, mimo zauważalnie większej baterii, grubość całkowicie rozłożonego telefonu spadnie do rekordowych 4,1 mm.

Samsung Galaxy Z Fold7

Reszta głównych wymiarów oraz parametry samych ekranów pozostaną bez zmian względem poprzednika. Sercem obu nowych składaków będzie z kolei najpotężniejszy obecnie układ Qualcommu, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ciekawa strategia producenta

Nowy Galaxy Z Fold8 Ultra jawi się jako bardzo solidnie udoskonalona wersja poprzednika. Dostarcza dokładnie to, na co użytkownicy zwracali uwagę najczęściej. Większa bateria i szybsze ładowanie, połączone z jeszcze smuklejszą obudową, to pożądany krok naprzód.

Rozdzielenie serii na dwa różne modele to bardzo odważny ruch ze strony Samsunga. Z jednej strony otrzymujemy sprawdzonego i potężnego Folda 8 Ultra z topową specyfikacją. Z drugiej natomiast lżejszego, szerszego i prawdopodobnie tańszego Folda 8. Taka strategia daje klientom większy wybór i pozwala lepiej dopasować sprzęt do swoich nawyków.

Do oficjalnej premiery zostało jeszcze trochę czasu. Nowe urządzenia zostaną zaprezentowane podczas letniego wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się prawdopodobnie 22 lipca tego roku. Wtedy również powinniśmy zobaczyć najnowsze zegarki koreańskiego giganta.