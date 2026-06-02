Telewizja i VoD

5 odsłona wielkiego hitu. Ukazuje największe zagrożenie naszych czasów

Nie ma chyba dorosłego, który nie znałaby "Toy Story". Od 17 czerwca będzie miała miejsce kinowa premiera piątej odsłony tego popularnego filmu. Amerykański aktor Tom Hanks mówi wprost: film uwypukla problem, który wzbudza "przerażenie w sercu", szczególnie u rodziców.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 14:19
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
5 odsłona wielkiego hitu. Ukazuje największe zagrożenie naszych czasów
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Uzależnienie dzieci od ekranów - problem 

Najnowsza część "Toy Story" doskonale pokazuje problem, związany z uzależnieniem dzieci od ekranów. A kwestia ta, jak wiadomo, jest największym problemem naszych czasów. Także w Polsce, gdzie nosimy się od dłuższego czasu z zamiarem oficjalnego zakazu używania smartfonów w szkołach

Dalsza część tekstu pod wideo

Momenty w filmie, kiedy patrzymy na panoramę miasta i widzimy niebieską poświatę telefonu w sypialni, czy gdzieś indziej - to rzeczywiście wzbudza przerażenie w sercu.

tłumaczy, podkładający głos, aktor Tom Hanks. 

Lilypad - zagrożenie dla tradycyjnych zabawek

W piątej części animowanej serii Woody (to jemu użycza głosu Tom Hanks w anglojęzycznej wersji), Buzz i Jessie stają w obliczu zagrożenia ze strony nowego, przypominającego żabę tabletu, znanego jako Lilypad. To ona właśnie urzeka dzieci z filmu do tego stopnia, że coraz mniej interesują się one tradycyjnymi zabawkami. Bohaterowie po raz pierwszy spotykają się z tak silnym brakiem zainteresowania, tak typowym u młodych ludzi, którzy patrzą nieustannie w, służący do "wszystkiego", tablet. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE55S85FAU 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55S85FAU 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Telewizor SAMSUNG UE43U8092F 43" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE43U8092F 43" LED 4K Tizen
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Telewizor SAMSUNG QE55Q7F4A 55" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55Q7F4A 55" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Advertisement

Toy Story 5 - najlepszy moment na premierę

Film ten pojawia się w bardzo dobrym momencie. W trakcie trwającej, niemal na całym świecie debaty, na temat potencjalnych szkód, wynikających ze zbyt długiego czasu spędzanego przed ekranem, szczególnie w mediach społecznościowych. "Toy Story" dorzuca przysłowiową cegiełkę do dyskusji. Warto wybrać się na seans, a już najlepiej z dzieckiem i zobaczyć, czy jest ono w stanie przełknać seans dłuższy niż 7-sekundowy filmik na Instagramie.

"Toy Story 5" polska premiera w kinach od 17 czerwca 2026 roku. 

Tablet graficzny Huion
Image
telepolis
nowości kinowe kino premiera
Źródła zdjęć: Kino Helios Polska
Źródła tekstu: bbc.com