5 odsłona wielkiego hitu. Ukazuje największe zagrożenie naszych czasów

Uzależnienie dzieci od ekranów - problem

Najnowsza część "Toy Story" doskonale pokazuje problem, związany z uzależnieniem dzieci od ekranów. A kwestia ta, jak wiadomo, jest największym problemem naszych czasów. Także w Polsce, gdzie nosimy się od dłuższego czasu z zamiarem oficjalnego zakazu używania smartfonów w szkołach.

Momenty w filmie, kiedy patrzymy na panoramę miasta i widzimy niebieską poświatę telefonu w sypialni, czy gdzieś indziej - to rzeczywiście wzbudza przerażenie w sercu. tłumaczy, podkładający głos, aktor Tom Hanks.

Lilypad - zagrożenie dla tradycyjnych zabawek

W piątej części animowanej serii Woody (to jemu użycza głosu Tom Hanks w anglojęzycznej wersji), Buzz i Jessie stają w obliczu zagrożenia ze strony nowego, przypominającego żabę tabletu, znanego jako Lilypad. To ona właśnie urzeka dzieci z filmu do tego stopnia, że coraz mniej interesują się one tradycyjnymi zabawkami. Bohaterowie po raz pierwszy spotykają się z tak silnym brakiem zainteresowania, tak typowym u młodych ludzi, którzy patrzą nieustannie w, służący do "wszystkiego", tablet.

Toy Story 5 - najlepszy moment na premierę

Film ten pojawia się w bardzo dobrym momencie. W trakcie trwającej, niemal na całym świecie debaty, na temat potencjalnych szkód, wynikających ze zbyt długiego czasu spędzanego przed ekranem, szczególnie w mediach społecznościowych. "Toy Story" dorzuca przysłowiową cegiełkę do dyskusji. Warto wybrać się na seans, a już najlepiej z dzieckiem i zobaczyć, czy jest ono w stanie przełknać seans dłuższy niż 7-sekundowy filmik na Instagramie.