To jednak Apple wyznacza standardy. Xiaomi dodaje obsługę AirDrop

Konto X Xiaomi HyperOS ogłosiło właśnie, że AirDrop właśnie zadebiutował na smartfonach chińskiego giganta. W sprawie pozostaje jednak wiele niewiadomych.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEŁ MARETYCZ (MANIIIEK) 12:12
AirDrop, podobnie jak kompatybilność z MagSafe, powoli przestaje być funkcją na wyłączność obecną w sprzętach Apple, a trafia do urządzeń z Androidem. I wcale mnie to nie dziwi. Gdyby opcja ta pojawiła się wcześniej, to możliwe, że pozostałbym z Androidem, zamiast przechodzić na iOS. A to dlatego, że jest to funkcja, z której często korzystam w pracy do przesyłania zdjęć na MacBooka. 

AirDrop trafia do Xiaomi

Warto dodać, że AirDrop jest obecny na coraz większej liczbie urządzeń z Androidem. Kompatybilność ta została zapowiedziana dla marek Pixel, Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, HONOR, a właśnie stała się faktem w przypadku Xiaomi. Funkcja ta została zaimplementowana poprzez QuickShare.

Dzięki niej możliwe jest nie tylko przesyłanie zdjęć na iPhone, ale przede wszystkim na komputery od Apple. Pozwala to na korzystanie z części dobrodziejstw ekosystemu Apple, wciąż pozostając przy smartfonie z Androidem. 

Nie jest jasne, czy wszystkie smartfony od Xiaomi z HyperOS dostały dostęp do AirDrop, ani w jaki sposób będzie on dodany: czy poprzez aktualizację systemu, czy poszczególnej aplikacji. Xiaomi nie podzieliło się tymi szczegółami.

#Apple xiaomi AirDrop
Źródła zdjęć: Telepolis
Źródła tekstu: Xiaomi HyperOS / X