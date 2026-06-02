To jednak Apple wyznacza standardy. Xiaomi dodaje obsługę AirDrop

AirDrop, podobnie jak kompatybilność z MagSafe, powoli przestaje być funkcją na wyłączność obecną w sprzętach Apple, a trafia do urządzeń z Androidem. I wcale mnie to nie dziwi. Gdyby opcja ta pojawiła się wcześniej, to możliwe, że pozostałbym z Androidem, zamiast przechodzić na iOS. A to dlatego, że jest to funkcja, z której często korzystam w pracy do przesyłania zdjęć na MacBooka.

Dalsza część tekstu pod wideo

AirDrop trafia do Xiaomi

Warto dodać, że AirDrop jest obecny na coraz większej liczbie urządzeń z Androidem. Kompatybilność ta została zapowiedziana dla marek Pixel, Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo, HONOR, a właśnie stała się faktem w przypadku Xiaomi. Funkcja ta została zaimplementowana poprzez QuickShare.

Dzięki niej możliwe jest nie tylko przesyłanie zdjęć na iPhone, ale przede wszystkim na komputery od Apple. Pozwala to na korzystanie z części dobrodziejstw ekosystemu Apple, wciąż pozostając przy smartfonie z Androidem.